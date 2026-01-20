S’ajusten els horaris d’autobús

Terrassa ha reajustat els horaris de les línies de la xarxa d’autobusos urbans, principalment les línies 1, la 4, la 7 i la 10. Aquesta modificació neix d’una petició expressa de la plantilla de conductors i conductores, amb l’objectiu de fer els horaris més realistes i permetre’n el compliment sense pressions.
Segons es va explicar aquest dilluns a la Comissió Informativa de Territori, l’ajust pretén adaptar les freqüències a les condicions reals del trànsit d’una ciutat que no només ha crescut durant els últims anys, sinó que també ha fet efectiva la reducció de la velocitat màxima de 50 a 30 km/h. El tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, va detallar que “als autobusos els costava molt complir l’horari que tenien marcat” a causa d’això. Per aquest motiu, la part social de la plantilla demanava canvis “per no haver de córrer tant i poder respectar els límits de velocitat”.
Tot i que la mesura busca optimitzar el funcionament del transport públic, la seva aplicació pràctica ha provocat alguns incidències i malestar ciutadà durant els primers dies. La regidora del PP, Marta Giménez, va traslladar també a la comissió que havien rebut “queixes de diversos veïns, tant per xarxes com en persona”, especialment del funcionament de línies com la 4.
Un buit informatiu
Xavier Cardona va admetre que els canvis operatius no es van traslladar de manera simultània als canals d’informació oficials. Concretament, el tinent d’alcalde va reconèixer: “S’ha fet aquest ajust, i sí que és veritat que no hem actualitzat, segurament de manera correcta, la informació a les parades ni a l’aplicació”.
Els nous horaris tenen un “decalatge només d’uns dos minuts per sota o per sobre” respecte dels horaris anteriors. Però, a la pràctica, això significava que els usuaris arribaven a l’hora que marcava el panell, però el vehicle ja havia marxat. “Hi ha gent que es pensava que el bus no havia passat, però és que ha passat dos minuts abans”, va il·lustrar Cardona per explicar l’origen del “soroll a les xarxes”.
Incidència resolta
El govern municipal ha assegurat que s’han pres mesures immediates per corregir la disfunció. En una reunió celebrada el mateix matí de dilluns amb el Servei de Mobilitat, es va acordar revisar tots els canals per “garantir que la informació a les parades, a l’aplicació i a la web sigui del tot correcta, i també fer una explicació als centres educatius”. Segons fonts municipals, dilluns la nova informació ja constava actualitzada a tots els suports.
Informació als centres educatius
Tenint en compte l’impacte directe sobre la comunitat escolar, l’Ajuntament i la companyia municipal Tmesa han decidit anar un pas més enllà de l’actualització digital. Es farà arribar específicament una “explicació als centres educatius que donen cobertura a aquestes línies”. La intenció és traslladar de primera mà els nous horaris reals a direccions, famílies i alumnes. Aquesta acció, acordada en la reunió de coordinació amb el Servei de Mobilitat, també busca obrir un canal de retorn amb les escoles. L’objectiu, segons va explicar el tinent d’alcalde Xavier Cardona, és detectar incidències sobre el terreny i, si hi ha “qualsevol punt de millora que se’ns hagués passat, corregir-lo el més ràpid possible” per ajustar el servei a les necessitats reals dels centres.