“Quan m’assignen hores a la tarda és duríssim”

Durant aquest estiu, al Diari de Terrassa ens acostem a oficis que no s’aturen malgrat la calor. Entre ells hi ha els repartidors o “riders”, que pedalen o condueixen per la ciutat portant menjar i altres productes fins al domicili dels clients. Parlem amb
Samuel Eusebio, originari de Veneçuela i repartidor de Glovo a Terrassa, que ens explica com és viure aquesta feina durant els mesos més calorosos de l’any.
Com és una jornada típica de feina per a tu a l’estiu? Ara que treballem amb contracte i no com a autònoms, les jornades solen ser més relaxades. Molta gent és de vacances i això fa que hi hagi menys volum de feina. En el meu cas, acostumo a fer la majoria d’hores a la nit, per evitar la calor extrema de les tardes.
Tot i això, treballar sota la calor de l’estiu és un dels grans reptes per als repartidors. Òbviament. Quan l’aplicació m’assigna hores a la tarda és duríssim. Passem la major part del temps al carrer i, encara que busquis ombra o entris en un local, resulta gairebé impossible refrescar-se. En canvi, a l’hivern tenim fred, però ens podem cobrir i protegir millor. Penso que l’estiu és molt més exigent.
Quines són les hores més complicades per treballar en aquesta època de l’any? Et diria que les del migdia i la tarda, quan el sol és més present i la temperatura és extrema. Tot i això, a la nit també hi ha dificultats: és cert que fa menys calor, però el nombre de comandes augmenta molt i el ritme és intens.
La hidratació, doncs, ha de ser essencial en el dia a dia d’un “rider”. Normalment, compro aigua i begudes amb electròlits per mantenir-me fresc. Les motxilles dels repartidors conserven bé la temperatura i sempre tinc una ampolla freda a mà. També faig servir protector solar, porto roba lleugera i ulleres de sol. Tot ajuda una mica.
Com t’organitzes els dies de pluja? Com molts companys, consulto cada dia la previsió al mòbil. Si veiem que plourà, portem impermeables i roba adequada a la motxilla. El més complicat en aquests casos és la visibilitat. Encara que portem llums, molts dels accidents que han tingut altres repartidors han estat en jornades de pluja, justament per aquest motiu.
Què és el que més t’agrada de ser repartidor? Sens dubte, el que més m’agrada és la llibertat que et dona la feina. Coneixes gent nova, et mous contínuament per la ciutat i no estàs sempre tancat en un mateix lloc. És exigent, però també té coses positives.
Tens alguna zona de la ciutat que prefereixis per repartir? Sí. Acostumo a estar més per la zona del Centre. Allà sempre hi ha molt moviment de persones i més activitat, i això fa que la jornada de feina sigui més entretinguda.
Com valores el tracte dels clients, sobretot quan treballes en condicions difícils? Hi ha de tot. Molta gent és agraïda i això t’anima a continuar repartint. Quan et trobes amb clients que valoren l’esforç que fas, especialment a ple estiu o sota la pluja, se’t fa més suportables. Altres vegades hi ha pressa o tensió.