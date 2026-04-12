Saps on és... aquest sant molt jove, ben acompanyat?

No tota la mostra artística de la ciutat que té un estret lligam amb la religió està en edificis de culte. També n’hi ha, i per aquest espai ja n’han fet via algunes, que estan exposades a centres educatius que encara tenen una relació molt més directa. Habitualment, representen a personatges que han col·laborat a la fundació o que han estat escollits com a patrons d’institucions que es dediquen a tasques com l’ensenyament.
Esculpida per Ferran Bach-Esteve, artista nascut a Sant Pau de Fenollet, però establert a aquesta ciutat des de ben petit, l’obra que representa a Sant Domènec Savio ocupa un lloc a la façana dels Salesians, al carrer de Maria Auxiliadora. Feta amb pedra calcària, és de l’any 1967 i l’escultor la va fer per encàrrec dels gestors d’aquesta escola per un motiu molt evident: Domènec Savio és el seu patró.
Aquest sant italià del segle XIX “es representa amb un nen amb llibre a la mà perquè va morir molt jove, a l’edat de quinze anys (estava a punt de complir-los), i conseqüentment és un dels sants no màrtirs més joves del cristianisme”, escrivia Mercè Boladeras en aquest mateix diari.
A l’escultura, tanmateix, no només hi apareix Domènec Savio, sinó que està acompanyat per un home que representa la figura del seu pare. El sant es veu “acollit pel braç del seu pare que era ferrer, amb el mall a la mà dreta sostingut sobre l’enclusa”. Nascut el 2 d’abril de 1842 a la localitat de San Giovanni da Riva, llavors encara part del regne de Sardenya, fou alumne de Joan Bosco, que seria el fundador dels Salesians, l’any 1880. Per uns problemes respiratoris, Domènec Savio va morir el 9 de març de 1857. El 12 de juny de 1954, i sota el papat de Pius XII, el van canonitzar.