L'entranyable confessió d'Hernan García, l'influencer de les 1.000 dominades: "La meva mare baixa a entrenar amb mi cada dia"

Cada vegada és més comú veure persones entrenar la seva força al carrer, especialment als espais de cal·listènia, una disciplina que busca el desenvolupament muscular alhora que treballa l'agilitat, la flexibilitat i la mobilitat. Un dels màxims exponents d'aquesta pràctica esportiva a Terrassa és Hernan García, també conegut com l'influencer de les 1.000 dominades, que va parlar amb el Diari de Terrassa arrel del projecte d'instal·lar tres noves zones de cal·listènia a la ciutat.
Una de les qüestions de les quals García va fer menció va ser la superació dels estereotips que solen envoltar la seva disciplina, com, per exemple, que és un esport per a nois joves. "Cal convidar les noies a sumar-s'hi. Sempre hi ha hagut el tabú que és un esport de nois i per a res. Estaria bé que ho comencessin a veure com una possibilitat real", va comentar el creador de contingut, en referència a la manca de dones a aquests espais. També vol integrar el col·lectiu de gent gran: "Tenen por de no poder fer-ho per l'edat, però és dels millors exercicis que poden fer", va afirmar.
En aquest sentit, Hernan García va fer una entranyable confessió per il·lustrar que aquests grups de població són més que benvinguts a les zones de barres. "La meva mare baixa a entrenar amb mi cada dia", va comentar, i va afegir que "la cal·listènia treballa la propoicepció, l'enteniment del propi cos i evita l'engarrotament que es va accentuant amb els anys".
A banda d'això, García també va fer referència a la rivalitat que hi ha entre els grups que utilitzen una metodologia o una altra per guanyar força i massa muscular. "Quan jo vaig començar, hi havia grups molt tancats i una rivalitat absurda. Ara m'agrada gravar contingut i entrenar amb gent de powerlifting, strongman o culturisme", ha assenyalat, i ha destcat que "està bé saber valorar i aprendre de les diferents disciplines".