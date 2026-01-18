Saps on és... l’empremta d’un personatge singular?

L’art no és exclusiu per a carrers, museus, o edificis públics. També el podem trobar en altres llocs, com per exemple a botigues, fàbriques o establiments del sector de la restauració. Qualsevol local pot acollir una obra o una mostra artística i, moltes queden per sempre més, encara que la titularitat del negoci vagi canviant. Un bar o un restaurant són ubicacions que, depenent de la seva oferta i la classe de clients, poden ser susceptibles de tenir a les seves parets o als seus vidres alguna pintura o altres elements.
És el cas del Bar Cafeteria Sol Naciente, situat al carrer de Bartomeu Amat, cantonada amb el carrer de Catalunya, que primer va ser el Galathea. Guarda una pintura que, originalment, es va plasmar l’any 2004, a un dels següents negocis, el Restaurant Cuinetes, per un tema d’amistat.
És una pintura sobre vidre que sembla representar una mena de peix que somriu, sobre unes preteses onades del mar. L’autor, amic dels del Cuinetes? Joan Ciurana Eixarch, a qui tothom coneixia com el Matraca.
Capgròs de l’Any
Personatge singular de la ciutat que es va guanyar el dret a la immortalitat a la memòria dels que el van tractar i també gràcies a ser escollit com a Capgròs de l’Any, a 2001, per la seva qualitat de “personatge peculiar i estrafolari, pintor”. Va morir el 15 de febrer de 2018, quan tenia 55 anys.
El Matraca havia nascut el 25 de juny del 1962 a Barcelona, però estava establert a Terrassa des de petit. Va voler ser guitarrista i va estudiar electrònica. Es va dedicar un temps a muntar amplificadors artesans per a músics amb pocs recursos. Després d’interessar-se per altres disciplines, va inclinar-se per la pintura. Es va deixar barba i cabellera i va començar a jugar amb els pinzells.