MútuaTerrassa posa el focus en l’abordatge global del peu diabètic

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) acollirà aquest dijous, 1 d’octubre, la primera edició de la jornada sobre l’abordatge global del peu diabètic. La iniciativa està promoguda per la Unitat de Peu Diabètic i organitzada pel Servei de Cirurgia Vascular i la Unitat de Formació i Docència de la Direcció d’Infermeria de l’HUMT.
La jornada començarà amb la benvinguda del cap del Servei de Cirurgia Vascular, el doctor Víctor González, i de la cap de l’Àrea d’Infermeria d’Hospitalització Quirúrgica i del Servei de Crítics, Anna Cabasés. A continuació, les podòlogues de la Unitat de Peu Diabètic de l’HUMT Maria Nicolàs i Sara Ruiz oferiran quatre ponències centrades en diferents aspectes de la patologia.
La primera servirà per introduir el peu diabètic i contextualitzar-ne les principals característiques, mentre que la segona se centrarà en els diferents tipus d’úlceres que poden aparèixer. La tercera abordarà el peu amb artropatia de Charcot, una complicació greu associada a la neuropatia perifèrica que pot provocar la destrucció progressiva dels ossos i les articulacions. Finalment, la quarta ponència explicarà els circuits assistencials i els criteris de derivació a la Unitat de Peu Diabètic.
L’objectiu és actualitzar els coneixements dels professionals sobre el diagnòstic de la patologia i reforçar les eines per a la seva prevenció, diagnòstic i tractament. La jornada també pretén aprofundir en la interpretació de les diferents escales utilitzades per valorar el risc del peu diabètic.
Després de les ponències hi haurà un torn de preguntes i, posteriorment, es presentaran diversos casos clínics. La sessió es completarà amb un taller pràctic abans de la cloenda, que anirà a càrrec de Nicolàs i Ruiz i servirà per compartir les principals conclusions de la jornada.