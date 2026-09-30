Detingut un home armat amb un ganivet que amenaçava els vianants a Ca n'Anglada

La calma es va trencar de cop aquest dimarts a la nit al barri egarenc de Ca n'Anglada. Cap a les 21.30 hores, l'alarma es va activar als voltants de la plaça de Rosa Parks quan un individu, visiblement alterat, va començar a intimidar la gent que caminava per la zona exhibit un ganivet i cridant amenaces de mort de manera indiscriminada.
Aterrats per la possibilitat de ser atacats, els veïns i testimonis del carrer de Jacint Elías van trucar ràpidament als serveis d'emergència. Una patrulla de la Policia Municipal es va personar de seguida a la cruïlla amb el carrer de Sant Cosme, on van interceptar l'home en plena actitud agressiva contra els qui passaven pel seu costat.
Atesa la gravetat de la situació i el perill real per a la integritat dels ciutadans, els efectius policials van desenfundar les armes reglamentàries i van ordenar-li taxativament que tirés l'arma blanca a terra. Després d'uns instants d'alta tensió, el sospitós va accedir a les ordres dels agents, moment que van aprofitar per immobilitzar-lo i reduir-lo sense que s'haguessin de lamentar ferits.
L'home va quedar arrestat com a presumpte responsable de delicte d'amenaces greus i temptativa de lesions. Així mateix, durant l'escorcoll de seguretat, la policia li va comissar una dosi d'haixix, motiu pel qual també ha estat sancionat per tinença de drogues.