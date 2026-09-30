Els residents de Pediatria de Terrassa, subcampions als Jocs de Simulació Pediàtrica

L’equip format per residents de Pediatria de l’Hospital Universitari de Terrassa (HUT) del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha tornat d’Itàlia amb un doble reconeixement. El conjunt terrassenc s’ha proclamat subcampió absolut de la vuitena edició dels Pediatric Simulation Games (PSG) i ha estat distingit com el millor equip internacional de la competició, celebrada a Latina.
Els PSG, organitzats per la Società Italiana di Pediatria, han reunit en aquesta edició 41 equips de 32 universitats italianes i nou conjunts internacionals procedents de França, Portugal, Espanya i Hongria. En total, hi han participat més de 360 residents de Pediatria. La competició posa a prova els futurs especialistes davant de situacions d’emergència pediàtrica simulades en temps real i en un entorn d’alta exigència tècnica i emocional.
Els participants han hagut de resoldre casos clínics mitjançant simulació d’alta fidelitat, amb maniquins tecnològics capaços de reproduir situacions com parades cardíaques, xocs o politraumatismes. Un jurat internacional ha valorat aspectes com el diagnòstic, la rapidesa d’actuació i l’aplicació dels protocols, però també les habilitats no tècniques, com el treball en equip, la comunicació i el lideratge en situacions d’estrès.
Per arribar a aquesta fase internacional, l’equip de Terrassa va haver de superar la fase estatal dels Jocs de Simulació Pediàtrica, organitzats per la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) i celebrats a Guadarrama (Madrid) el març passat.
La participació terrassenca en aquesta competició estatal es remunta al 2019. Des d’aleshores, l’equip ha participat en les sis edicions celebrades i ha assolit quatre finals, a més de diverses semifinals i presències al podi.
El conjunt es prepara durant tot l’any amb entrenaments setmanals sota la direcció dels instructors Claudia Coderch, del CST; i Anna Pizà, Mireia García i Jesús Payeras, del CST i MútuaTerrassa. En aquesta edició internacional, l’equip ha estat integrat pels residents Marta Muñoz, Laura Haro, Lucía Estomba, Carol Soto i Gerard Miró, del CST, i Paula Mercadal i Montse Bacardit, de MútuaTerrassa.