Tall de trànsit al carrer de Colom per obres fins al 12 de setembre

Del 25 d’agost al 12 de setembre quedarà tallat l’accés del carrer de Colom a la carretera de Rubí (BP-1503) en direcció a Rubí, a causa de les obres de construcció d’una illeta. Els vehicles hauran de desviar-se pels carrers de Neptú i Saturn i l’avinguda del Vallès, mentre que l’accés en sentit Terrassa no es veurà afectat.\r\n\r\nUrbanització de Can Guitard\r\n\r\nAquesta actuació s’emmarca dins el projecte d’urbanització del polígon de Can Guitard, que transformarà completament un tram d’1,2 quilòmetres de la carretera de Rubí. La via, que fins ara disposava d’un carril per sentit i girs a l’esquerra segregats, passarà a convertir-se en una gran avinguda amb dos carrils per banda.\r\n\r\nEl projecte redefinirà aquest eix com un vial urbà i inclou la construcció d’una rotonda de grans dimensions a la cruïlla amb el carrer dels Horts, que permetrà millorar l’accessibilitat al sector de Can Casanovas. També s’eliminaran tots els girs a l’esquerra, excepte el del polígon sud, que es resoldrà amb una calçada lateral que connectarà amb la nova rotonda central, amb l’objectiu de millorar la fluïdesa i la seguretat viària.\r\n