Tanca Tempus Fugit Room Escape: “Ens emportem el record de totes les rialles i moments viscuts”

Tempus Fugit Room Escape anuncia el seu tancament després de 10 anys oferint experiències immersives a Terrassa. El projecte va néixer l'any 2016, en els primers anys del fenomen dels escape rooms, amb la voluntat de crear una proposta diferent basada en històries pròpies, ambientacions treballades i una experiència cuidada fins al més petit detall.
“Ens emportem el record de totes les persones que han confiat en nosaltres, de totes les rialles i de tots els moments viscuts dins de Tempus Fugit. Vull agrair especialment el suport de la meva família durant tots aquests anys. Gràcies per haver format part de la nostra història”, declara Oriol Gómez “Estripaboires”, fundador de Tempus Fugit.
Des dels seus inicis, Tempus Fugit va apostar per crear aventures amb un clar arrelament a la ciutat i en català. La proposta volia anar més enllà dels enigmes convencionals i convertir cada sala en una experiència narrativa, on la història, l'ambientació i la immersió tinguessin un paper protagonista.
Durant els últims anys, el projecte va centrar la seva proposta en «El Vampir de Terrassa», una aventura basada en fets reals vinculats a la història local, que va permetre als jugadors descobrir un episodi de la ciutat des d'una perspectiva diferent, combinant misteri, investigació i joc.
Durant la darrera dècada, milers de persones han passat per Tempus Fugit, compartint moments de descoberta, emoció i diversió. Oriol Gómez “Estripaboires”, agraeix especialment la confiança de tots els jugadors i jugadores que han format part d'aquesta història, i també a totes les persones que han ajudat a fer possible aquesta aventura. “Tempus Fugit mai ha estat només una activitat d'oci. Ha estat un projecte creat amb molta dedicació, amb la voluntat d'explicar històries i oferir una experiència amb identitat pròpia, vinculada a Terrassa”, explica Gómez.
Durant la seva trajectòria, Tempus Fugit també ha hagut de superar moments complicats, com la pandèmia, que va obligar al tancament temporal de l’establiment. Malgrat aquesta situació, el projecte va aconseguir reprendre l'activitat i continuar oferint experiències.
Tot i la bona resposta dels usuaris i clients, l'increment del preu del local ha fet incompatible mantenir un projecte independent com Tempus Fugit, basat en la dedicació i la creació pròpia. Durant les pròximes setmanes, encara hi haurà algunes sessions disponibles abans del tancament definitiu.