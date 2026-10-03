Terrassa activa el pla d’emergència davant l’episodi de pluges intenses i risc d’inundacions

L’Ajuntament de Terrassa ha activat el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta davant l’episodi de pluges intenses previst per a les properes hores. La decisió arriba després de l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i de l’activació, per part del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d’emergència.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha presidit aquest dissabte el Comitè d’Emergència Municipal, que ha servit per analitzar les previsions actualitzades, revisar les possibles afectacions a la ciutat i reforçar el dispositiu preventiu davant l’episodi meteorològic.
Pluges torrencials i tempestes durant la nit
Les previsions apunten a un episodi de pluges torrencials durant la nit de dissabte i el matí de diumenge, amb una afectació especialment destacada a Terrassa entre les 0 hores i les 5 hores.
Durant les hores de màxima intensitat es poden produir aiguats estàtics i persistents, amb acumulacions que podrien arribar als 100-200 litres, així com tempestes amb molta activitat elèctrica.
També es preveuen ràfegues de vent superiors als 70 km/h, fet que incrementa el risc de caiguda o desplaçament d’objectes i branques.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament manté activats i coordinats els serveis municipals, amb una atenció especial a les rieres, torrents i punts de Terrassa amb risc d’inundació.
Prohibit aparcar al costat de les rieres
Una de les principals mesures adoptades és la prohibició d’estacionar vehicles al costat de les rieres, especialment als carrils que habitualment es poden veure afectats de la Ronda de Ponent i l’avinguda del Vallès.
La Policia Municipal ha realitzat una primera ronda informativa pels punts propers a les rieres per recomanar als propietaris que retirin els vehicles estacionats en aquestes zones.
A les 20 h està prevista una nova ronda. Els vehicles que encara romanguin estacionats en aquests espais seran retirats i traslladats a punts segurs per la Grua Municipal, sense cap cost per als usuaris.
L’Ajuntament demana especialment que no s’aparqui ni s’accedeixi amb vehicles a rieres, torrents i altres zones potencialment inundables.
Més efectius de la Policia Municipal durant la nit
La Policia Municipal de Terrassa incrementarà els efectius durant la nit de dissabte per reforçar la vigilància i poder actuar davant les possibles incidències provocades per les pluges intenses.
A més, els efectius addicionals que inicialment estaven previstos per a la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones es destinaran a atendre possibles incidències durant el matí de diumenge.
L’Ajuntament manté així un dispositiu coordinat per donar resposta a possibles inundacions, incidències viàries i altres situacions derivades de l’episodi meteorològic.
Es reforça la prevenció davant el risc d’inundacions
Els serveis municipals han revisat les barreres de les rieres i les lleres, especialment davant la possible presència de branques de grans dimensions que podrien obstaculitzar els ulls dels ponts o dificultar el pas de l’aigua.
Per la seva banda, Eco-Equip ha prioritzat durant aquesta setmana la neteja d’embornals i del clavegueram als punts més crítics de Terrassa, com a mesura preventiva davant la situació meteorològica prevista.
També s’han activat els equips de Serveis Socials, que fan un seguiment específic de les persones en situació de sensellarisme per garantir la seva seguretat durant l’episodi de mal temps.
Tancaments i recomanacions als espais públics
Davant el risc associat a les pluges i al vent, l’Ajuntament recomana no accedir al parc de Vallparadís, al parc de Sant Jordi i als jardins de Coll i Bacardit durant l’episodi.
Els jardins de la Casa Alegre de Sagrera romandran tancats diumenge al matí.
També es recomana evitar les zones arbrades i assegurar o retirar tendals, para-sols, mobiliari exterior i altres elements que puguin ser arrossegats pel vent.
Què fer si entra aigua en un habitatge?
L’Ajuntament de Terrassa ha difós diverses recomanacions d’autoprotecció davant les possibles inundacions.
En cas que entri aigua dins d’un habitatge, es recomana desplaçar-se cap a les plantes superiors i trucar al 112.
També es demana revisar abans de l’episodi les persianes, desaigües i altres elements de l’habitatge que puguin contribuir a evitar l’entrada o acumulació d’aigua.
Quan comenci a ploure amb molta intensitat, l’Ajuntament recomana no intentar anar a buscar ni retirar vehicles dels aparcaments soterrats o dels carrers. En aquestes circumstàncies, la prioritat ha de ser la seguretat de les persones.
Suspesa la Cursa Fanny Sallés i altres activitats
D’acord amb les restriccions establertes per la Generalitat de Catalunya arran de l’activació del pla INUNCAT, a Terrassa han quedat suspeses diverses activitats esportives, culturals, de lleure i d’esbarjo, així com altres activitats i equipaments afectats per les mesures decretades.
Entre les activitats suspeses hi ha:
La 5a Mostra de Glosa de Terrassa.
La Inauguració de la Temporada Estable 2026-2027 de Jazz Terrassa.
La 47a Fira del Dibuix.
La 12a edició de la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones.
L’Ajuntament mantindrà el seguiment permanent de la situació i actualitzarà la informació a través dels seus canals oficials en funció de l’evolució de l’episodi.