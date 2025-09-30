Terrassa celebra el Dia Internacional de les Persones Grans amb activitats per combatre la soledat

El Dia Internacional de les Persones Grans arriba a Terrassa amb activitats especials per posar el focus en la soledat i la importància de les relacions socials. Aquest dimecres, a les 16.00 hores, el CCC Terrassa Centre acollirà una acció de sensibilització impulsada per la Fundació ”la Caixa” i les entitats locals que desenvolupen el programa Sempre Acompanyats. L’acte inclourà un "racó d’escoltar", un espai de diàleg on persones que han participat en el programa compartiran la seva experiència amb el públic assistent i amb els professionals implicats. També hi haurà una actuació musical a càrrec del grup Show i un pica-pica obert a tothom, amb la col·laboració de voluntaris i entitats locals. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre el fenomen de la soledat i promoure la creació de vincles socials.
Amb la mateixa finalitat, la Fundació ”la Caixa” ha posat en marxa l’experiència "La trucada de la soledat", creada conjuntament amb quatre persones grans ateses pel programa. La iniciativa, que actualment es pot viure en una cabina telefònica situada a Granada i també en format digital, convida la societat a aturar-se, escoltar i reflexionar sobre la soledat. Els participants poden deixar missatges en format d’àudio o escrit, que posteriorment arribaran a persones grans que viuen aquesta realitat.
A Terrassa, més d’un terç del voluntariat de la Creu Roja té 65 anys o més, una dada que posa de manifest que les persones grans no només són receptores de suport, sinó també agents clau de canvi social. Actualment, representen el 32 % del voluntariat de l’entitat a escala estatal. “Després d’una vida treballant, vaig descobrir en el voluntariat una manera de continuar connectada amb la societat”, explica Elena Gasulla, voluntària de 74 anys. “Em permet ajudar i, alhora, mantenir-me activa i vinculada a persones amb qui comparteixo valors.”
En aquest àmbit, la Creu Roja impulsa projectes com enred@t, orientat a combatre l’aïllament social amb visites domiciliàries, activitats comunitàries i xarxes de suport, o el programa Sempre Acompanyats, desenvolupat conjuntament amb la Fundació ”la Caixa”, que ofereix un acompanyament més individualitzat per prevenir i afrontar la soledat. “Quan ens jubilem ens recomanen bellugar-nos, pensar i relacionar-nos, i el voluntariat és el que ens ho dona”, afirma Josep Mauri Duch, voluntari de la Creu Roja a Terrassa.
El programa Sempre Acompanyats ha atès aquest 2025 més de 300 persones grans en situació de soledat a Terrassa i més de 3.300 arreu d’Espanya i Portugal, un 32 % més que l’any anterior. A la ciutat es desenvolupa als districtes I i IV amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Creu Roja, i es preveu estendre’l a tota la ciutat. Segons els darrers estudis, més del 80 % dels participants experimenten un augment de la confiança en si mateixos i del seu benestar emocional, i un 95 % perceben una millora global en l’estat d’ànim.
“El sentiment de soledat es redueix d’una manera molt significativa, especialment entre les persones més vulnerables”, subratlla Marc Simón, subdirector general de la Fundació ”la Caixa”. “Saber que hi ha algú amb qui comptar millora la vida de les persones grans, i per això continuem apostant per aquest model d’acompanyament.”
Les dues entitats coincideixen a assenyalar que l’envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional són claus per construir una societat més justa, inclusiva i cohesionada.