Terrassa commemora el Dia Mundial a per la Prevenció del Suïcidi

La salut mental s’ha convertit en una qüestió de primer ordre que afecta directament la ciutadania i representa un repte prioritari per a les polítiques de salut públic. En aquest context, el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, que se celebra cada 10 de setembre, és una data clau per conscienciar sobre aquesta realitat, reduir l’estigma que l’envolta i promoure accions efectives per prevenir-lo.
Des del novembre de 2024, l’Ajuntament de Terrassa forma part de la Xarxa Local de Salut Mental, impulsada per la Diputació de Barcelona dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027. En aquest marc, Terrassa ha estat escollida com a municipi pilot, i una de les primeres línies de treball que s’han iniciat és precisament la prevenció del suïcidi.
Per commemorar aquesta jornada, la Diputació de Barcelona ha llançat la campanya de sensibilització “Parla, t’escoltem”, adreçada inicialment als ajuntaments participants a la prova pilot. L’objectiu és difondre recursos i canals d’ajuda, com el Telèfon de Prevenció del Suïcidi (900 925 555), el 061 Salut Respon i el xat d’acompanyament emocional Obro Feel (680 354 155), dirigit especialment a joves d’entre 14 i 29 anys.
A Terrassa, l’Associació Els Dols, amb el suport del Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament, organitza aquest dimecres, 10 de setembre, una jornada de sensibilització a la plaça Vella, oberta a tota la ciutadania. L’acte, que comptarà amb la presència de la regidora de Salut, Laura Rivas, començarà a les 10 del matí amb un estand informatiu que romandrà obert fins a les 8 del vespre. A partir de les 17.30 hores hi haurà actuacions musicals i de cultura popular, seguides, a les 18.30 hores, de contes sobre la vida i la mort a càrrec de Rosa i Kandy. La jornada clourà a les 19 hores amb la lectura del manifest.
A més de l’acte central del dia 10, l’Associació Els Dols ha elaborat una programació d’activitats al llarg de tot el mes de setembre, que es pot consultar a les xarxes socials de l’entitat.