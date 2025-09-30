Terrassa envelleix: el 19% de les llars són de gent gran

L’envelliment demogràfic es fa present amb força a Terrassa, on un 19,43 % de les llars estan formades per persones de 65 anys o més. Aquesta realitat local s’emmarca en una tendència sostinguda que recullen les últimes dades del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, segons les quals la població major de 65 anys ha crescut un 21,61 % en l’última dècada. Actualment hi ha 42.142 persones més grans de 65 anys (el 18,05 % de la població), quan fa 10 anys eren 34.652 (el 16,08 %).
Aquest dimecres, Dia Internacional de la Gent Gran, les dades reflecteixen una transformació social marcada per l’envelliment de la població, la baixa natalitat i una esperança de vida elevada.
A Terrassa, aquest 19% de llars de gent gran representa 17.376 domicilis on tots els membres tenen 65 anys o més, d’un total de 89.430 habitatges a la ciutat. L’any 2015, eren 14.624 els domicilis ocupats només per majors. Per barris, excloent els disseminats, el Pla del Bon Aire és on les llars de gent gran tenen més pes (30,58 %), seguit de Can Boada del Pi (27,36 %), Guadalhorce (26,9%), Vallparadís (26,28 %), Sant Pere (24,06 %) i Plaça Catalunya - Escola Industrial (23,93 %). Des de 2006, el nombre total d’habitatges ha crescut un 121%, mentre que les llars formades exclusivament per persones de 65 anys o més ho han fet un 142,2 %.
Pel que fa als valors absoluts, a Terrassa hi ha 24.230 dones i 17.912 homes majors de 65 anys. El 95,91 % tenen nacionalitat espanyola i només el 4,09 %, estrangera. De fet, 38.929 d’aquestes persones (el 92,38 %) van néixer a Espanya, mentre que només 3.212 van néixer a l’estranger.
El pes dels majors de 85
L’índex de sobreenvelliment —és a dir, el pes de les persones majors de 85 anys en relació amb el total de la població més gran de 65 anys— se situa actualment en el 14,87%, una xifra que ha crescut notablement respecte al 11,04 % registrat l’any 2006, tot i que és lleugerament inferior al 15,35 % de fa deu anys. Aquest increment reflecteix tant l’augment de l’esperança de vida com el creixement de les llars formades exclusivament per persones grans, i posa sobre la taula noves necessitats d’atenció, suport i acompanyament específic per a aquesta franja de població.Segons les dades del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, els barris amb un índex de sobreenvelliment més elevat són Pla del Bon Aire - El Garrot (56,10 %), Montserrat (27,04 %), Sant Llorenç (22,31 %), el Centre (22,23 %), Les Fonts (20,34 %) i Ca n’Aurell (20,19 %).
Les projeccions de l’informe de l’ens municipal, indiquen que el 2033 la gent gran passarà a representar el 21% del total de la població a la ciutat. Sobretot, està previst que augmenti la població a les franges entre els 75 anys i més i els 85 anys més.
Segons les projeccions de població per a l’any 2033, l’índex de dependència de les persones grans a Terrassa augmentarà del 26,69 % actual al 32,45 % d’aquí a vuit anys.