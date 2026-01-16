Terrassa estrena el primer habitatge de suport a famílies amb infants ingressats a la unitat de TEA

Terrassa comptarà a partir d’aquest primer trimestre de l’any amb un nou habitatge-taller destinat a donar suport a famílies amb infants ingressats a la Unitat d’Hospitalització del Trastorn de l’Espectre Autista (UHTEA) de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. L’espai, situat al barri de Torre-sana, ofereix allotjament temporal i un entorn de desconnexió fora de l’àmbit hospitalari per a famílies que viuen a més de 50 quilòmetres del centre i que es troben en situació de vulnerabilitat.
L’habitatge consta de dues parts diferenciades: d’una banda, una vivenda amb dues habitacions per a la pernoctació de les famílies, i de l’altra, una sala polivalent amb entrada independent concebuda com un espai amable de descans, teletreball i activitats grupals. L’objectiu és oferir un espai de desconnexió perquè l’entorn hospitalari “no deixa de ser hostil” per a les famílies, explica la unitat TEA, destacant la necessitat de comptar amb un lloc fora de l’hospital on poder respirar, llegir o treballar durant les llargues hores d’ingrés dels infants.
El projecte és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i MútuaTerrassa, a través de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT). L’habitatge ha estat cedit mitjançant el programa municipal d’arrendament d’Habitatge Terrassa destinat a entitats sense afany de lucre, que permet lloguers molt per sota del preu de mercat amb finalitats socials. La gestió anirà a càrrec de l’equip de Treball Social Sanitari de l’HUMT, que prioritzarà famílies amb majors dificultats socials i econòmiques.
La transformació de l’espai va començar fa un any, amb la participació d’un taller d’ocupació impulsat per Habitatge Terrassa. Es va coordinar tot el procés d’adequació de l’habitatge per adaptar-lo a les necessitats de les famílies, alhora que "cuidàvem l’ocupabilitat de persones majors de 30 anys en professions d’alta demanda”, expliquen des d'Habitatge Terrassa.
Durant la inauguració, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha remarcat que la unitat TEA de MútuaTerrassa és “única i pionera a tot l’Estat”, fet que comporta l’arribada de famílies d’arreu i estades hospitalàries llargues, sovint de fins a tres mesos. “Això genera una situació d’estrès emocional, logístic i econòmic molt important, i aquest espai ha de ser un lloc de respir, de suport psicosocial i de descans per a aquestes famílies”, ha afirmat. Ballart ha defensat que el projecte també demostra que “l’habitatge públic també pot ser una eina de salut, de cures i de cohesió social”.
Per la seva banda, el president de MútuaTerrassa, Antoni Abad, ha posat en valor la col·laboració institucional i el paper de l’equip professional de la unitat. “Aquesta no és una unitat d’hospitalització convencional: aquí no només busquem curar, sinó canviar vides mitjançant eines terapèutiques i de suport”, ha assegurat. Abad ha destacat que el nou espai contribueix a reduir “l’estrès, la dificultat i fins i tot la conflictivitat que pot generar aquesta situació dins les famílies”, i ha reivindicat Terrassa, bromejant i assimilant-la a “un país nòrdic”, alçant-la com a “referent no només mèdic, sinó també d’acollida”.
El projecte té vocació d’integració social i sanitària. L’acompanyament d’un infant amb TEA en una unitat hospitalària implica una elevada càrrega emocional, agreujada sovint pel desarrelament geogràfic, la separació de l’entorn habitual i les incerteses laborals i econòmiques. En aquest sentit, l’habitatge-taller pretén millorar el benestar emocional de les famílies i, alhora, afavorir millors resultats clínics, ja que un entorn familiar més estable pot reduir complicacions i escurçar estades hospitalàries.
A més, l’Ajuntament i MútuaTerrassa treballen perquè aquestes famílies puguin accedir també a recursos culturals, esportius i d’oci de la ciutat durant la seva estada. Un exemple, ha explicat Ballart, és la col·laboració del consistori amb el Club Natació Terrassa per tal que les famílies també tinguin accés a les seves instal·lacions. Un model de suport que, segons les institucions impulsores, vol ser sostenible, replicable i amb un alt impacte social.