Terrassa impulsa la campanya “Parla’m en català”: “He arribat a Catalunya i vull posar de la meva part”

En un món cada vegada més divers i més globalitzat, creixen també les iniciatives per dignificar el català i recordar, en definitiva, la importància de mantenir la nostra llengua. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Terrassa i el Consorci per a la Normalització Lingüística han presentat aquest dilluns la nova campanya “Parla’m en català”, una iniciativa que té com a objectiu impulsar l’ús quotidià de la llengua i facilitar que les persones que l’estan aprenent puguin practicar-la amb confiança.
La regidora de Polítiques Lingüístiques, Montserrat Caupena, ha destacat que la campanya “parla de llengua, sí, però sobretot parla de persones, de les seves històries, de les seves pors i de les seves ganes de sentir-se part de la nostra ciutat”. Segons ha explicat, el projecte es basa en una idea senzilla: “Quan algú fa l’esforç d’aprendre la nostra llengua, el mínim que podem fer és acompanyar-lo i ajudar-lo”.
La campanya es concreta en una sèrie de vídeos breus, d’entre 20 i 30 segons, protagonitzats per alumnes dels cursos de català, que expliquen per què volen que la gent els parli en català. “Parlar en català és un petit gest per a nosaltres, però és un gran pas per a qui l’està aprenent”, ha remarcat Caupena.
Per la seva banda, la directora del Centre de Normalització Lingüística i del CNL de Terrassa i Rubí, Teresa Garcia Balasch, ha posat en valor “l’esforç dels aprenents i la seva gran categoria cívica”. Actualment, el centre compta amb prop de 900 alumnes per trimestre, més del 80% dels quals no tenen el català com a llengua inicial.
Garcia Balasch ha insistit en la necessitat de crear espais reals d’ús: “No pots dir que domines una llengua si no la pots fer servir de forma habitual”. En aquest sentit, ha subratllat que “ens cal fer que el català sigui una llengua normal per funcionar a la nostra ciutat”.
La presentació de la campanya també ha servit per a descobrir algunes de les seves protagonistes, com la Gisela Achaba, d’Argentina, que ha explicat la seva experiència amb l’aprenentatge de la llengua: “M’encanta com sona el català, és la meva segona llengua i vull aprendre-la”. També ha reconegut una de les dificultats habituals: “Sí que trobem gent que canvia de llengua, i és molt difícil això, però si poso una mica d’esforç, sempre puc practicar-lo”.
Achaba va arribar a Terrassa sense saber que s’hi parlava el català. “Vaig escollir venir perquè s’hi parlava el castellà, no havia de tenir problemes amb l’idioma”. Una visió que va canviar quan va topar-se amb una altra llengua. “Vaig voler conèixer la seva història, el català em va semblar una llengua molt bonica. Quan vaig escoltar els seus sons i orígens romànics, em va encantar”.
Per la seva banda, la Fernanda Rivera, d’Honduras, destaca la importància del català en el seu dia a dia laboral: “Treballo de cuidadora de gent gran i per a mi és molt important saber català perquè així creo un vincle amb les persones que cuido”. Des que va arribar a Terrassa, ha intentat aprendre el català i parlar-lo en el seu dia a dia. “M’agrada, i crec que si he arribat a aquest país, a Catalunya, vull posar de la meva part per a aprendre’l”.