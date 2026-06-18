Terrassa impulsa millores a Can Boada del Pi i la plaça de les Teixidores

L'Ajuntament de Terrassa està executant diverses actuacions per millorar la seguretat, l'accessibilitat i la qualitat de l'espai públic en diferents punts de la ciutat. Entre les intervencions més destacades hi ha la remodelació del parc infantil i la pista esportiva de Can Boada del Pi, així com la renovació d'elements de protecció a la plaça de les Teixidores.
Els treballs al parc infantil i a la pista esportiva de Can Boada del Pi, iniciats a principis de juny, compten amb una inversió de 385.956,76 euros, IVA inclòs, i tindran una durada aproximada de cinc mesos. El projecte respon a una reivindicació de l'associació veïnal del barri i preveu la creació d'una nova zona de jocs inclusius, la millora de l'accessibilitat mitjançant la instal·lació de llambordes a les zones de pas i la construcció de nous murets per delimitar l'espai.
L'actuació també inclou la creació de talussos enjardinats per reduir els desnivells existents i afavorir un entorn més verd i natural. Pel que fa a les instal·lacions esportives, es substituirà la tanca actual de la pista per una de més resistent i segura, i es renovarà el paviment amb una base de formigó reforçat amb malla d'acer.
Aquest dijous, el tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha visitat les obres acompanyat del regidor del Districte 5, Alberto Muñoz, i de representants de l'Associació de Veïns de Can Boada del Pi.
La jornada també ha servit per supervisar les actuacions que s'estan duent a terme a la plaça de les Teixidores. En aquest espai s'estan renovant els passamans i es substitueixen les actuals baranes de vidre per una nova estructura metàl·lica amb l'objectiu de millorar-ne la resistència i la sostenibilitat.
A més, es realitzaran treballs de reparació i adequació del mur existent, incloent-hi la substitució d'elements estructurals i de protecció deteriorats. Aquest projecte disposa d'un pressupost de 79.998,57 euros i un termini d'execució previst de dotze setmanes.
Les dues actuacions formen part de les inversions municipals destinades a reforçar la seguretat dels espais públics, facilitar-ne l'accessibilitat i millorar-ne l'ús per part de la ciutadania.