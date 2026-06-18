Reclamen un pipicà “digne” a Vallparadís i impulsen una recollida de signatures

Un grup de veïns i usuaris habituals del Parc de Vallparadís ha iniciat una campanya per reclamar a l’Ajuntament la creació d’un nou pipicà a la zona de MútuaTerrassa i l’estació dels Ferrocarrils. Els impulsors denuncien la manca d’un espai adequat per als gossos en un dels sectors més concorreguts del parc i ja estan en procés de recollida de firmes que entregaran el pròxim 22 de juny.
La petició reclama la construcció d’un espai “ampli, digne i ben condicionat” que compti amb tancament segur, fonts, bancs, zones d’ombra, il·luminació, papereres i dispensadors de bosses, així com un manteniment i una neteja regulars. Segons els promotors, la situació actual genera problemes de convivència entre propietaris de gossos i la resta d’usuaris del parc. També consideren que els animals no disposen d’un espai suficient per córrer i socialitzar amb normalitat.
Un dels impulsors de la iniciativa, Oriol Miró, explica que l’espai actual “comença en una pendent, no té ombres i acaba sent un sac de pedres”. De moment, la campanya ja ha recollit prop de 200 signatures, una xifra que els organitzadors esperen incrementar abans de presentar-les formalment.
Miró assegura que l’actual oferta d’espais per a gossos a Vallparadís és insuficient. “Ara mateix el Parc de Vallparadís realment no té un espai digne per a gossos”, afirma. En aquest sentit, recorda que el pipicà de la part baixa del parc “ha quedat en una misèria” respecte a l’espai que havia estat anteriorment, mentre que el de la part alta considera que és massa petit per absorbir l’alta demanda existent.
Els promotors assenyalen que molts propietaris han acabat utilitzant de manera informal altres zones properes, especialment l’espai situat davant del bar de la zona. “La gent busca confort, ombra i espais amplis”, resumeix Miró.
La proposta del col·lectiu passa per transformar l’actual zona de les dunes en un gran espai per a gossos equipat amb ombres, fonts i bancs, mentre que la zona amb pendent es podria recuperar com a espai verd. “No volem perdre-la; podria tornar a ser gespa o tenir un altre ús”, apunta Miró. Els impulsors confien que la presentació de les signatures serveixi per obrir un diàleg amb el consistori i trobar una solució a una demanda que consideren rellevant entre els usuaris d’aquest sector de Vallparadís.