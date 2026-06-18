Una campanya al carrer per fer un salt en reciclatge

El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental han presentat aquest dijous la campanya “Petits gestos, grans canvis”. La iniciativa, dotada amb 350.000 euros enguany, neix amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i promoure la prevenció. Per aconseguir-ho, es pararà molta atenció a l’orgànica, la clau de volta per fer baixar la resta, una importància que la campanya simbolitza a través de la imatge d’una poma menjada.
El programa arrencarà a finals de juny i s’estendrà fins al desembre de 2027 sota una premissa central: cada acció quotidiana té impacte. Per això, el missatge és directe: “El que tu fas, compta”.
Aquest projecte s’adreça de manera específica als 10 municipis que tenen delegada la competència de tractament de residus al Consell Comarcal, com són Sabadell, Terrassa, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Polinyà, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars. Tot i això, els 23 municipis de la comarca podran disposar de la imatge i els elements bàsics de comunicació.
L’acte ha reunit alcaldes, regidors, equips tècnics i entitats vallesanes. El president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, ha destacat que en la gestió de residus cal planificació i cooperació municipal, però sobretot una ciutadania informada i implicada. “Són accions concretes que, sumades, tenen un impacte molt important”, ha afirmat Garcés, posant d’exemple separar correctament l’orgànica, reduir el malbaratament alimentari, reparar o consumir de manera conscient per disminuir la fracció resta.
S’oferirà assessorament a entitats, comerços, restaurants, centres educatius i esportius
Per la seva banda, el president del Consorci per a la Gestió de Residus, Rafael Güeto, ha recordat que el tractament comença a cada llar, molt abans que el camió arribi a la planta. Segons Güeto, separar correctament redueix els costos i millora l’eficiència, mentre que una mala pràctica incrementa la despesa. De fet, el representant del consorci ha alertat que la generació per habitant ha augmentat fins als 400 quilos anuals. “No és un programa pensat per renyar ningú, sinó per inspirar-nos i recordar-nos que tots podem formar part del canvi”, ha assegurat. Aquesta visió emocional es plasma en un cor, l’eix gràfic de la campanya, fet amb textures de materials reciclables i objectes quotidians al centre, una poma, una ampolla, una cistella, unes eines, roba; simbolitzant que el rebuig pot esdevenir “una oportunitat”.
Tres eixos per acompanyar
L’estratègia s’estructura en tres grans eixos d’actuació. El primer se centra en la difusió a través de canals digitals, ràdio, premsa i suports urbans. El segon aposta per la informació directa al carrer mitjançant punts presencials i instal·lacions itinerants, on destaquen dos remolcs dissenyats com a contenidors que visitaran festes majors i fires per interactuar amb el públic. La primera serà la de Rubí, del 26 al 29 de juny. El responsable tècnic del Consorci, Joan Fresno, ha explicat que l’objectiu no és oferir “discursos avorrits, sinó proporcionar una estona divertida i aprofitar per informar d’una manera amable” mitjançant ruletes temàtiques, jocs i l’entrega d’elements de suport com bosses compostables o cubells airejats per a les cuines.
El tercer pilar amb línies d’assessorament vol anar un pas més enllà per garantir un canvi real. El Consell Comarcal oferirà suport tècnic directe a entitats, centres educatius, instal·lacions esportives, associacions i comerços perquè incorporin bones pràctiques i fulls de ruta que els puguin ajudar. La intenció és acompanyar-los, i així mateix impulsar mercats d’intercanvi, fires de segona mà o l’organització d’esdeveniments de zero residus. Aquesta part inclou intervencions específiques per recuperar hàbits sostenibles amb la gent gran i millorar la separació en espais de gran afluència com pavellons esportius.
El repte de les fraccions emergents
El regidor de Residus de Terrassa, Xavier Cardona, ha valorat la consolidació de les dades de recollida a la ciutat (44,94% en les dades consolidades de 2024), remarcant que l’element clau és “no fer passos enrere”. Cardona ha assenyalat que Terrassa augmenta en població amb el creixement de nous barris, un factor que demostra que s’avança “pel bon camí” però que obliga a “no abaixar la guàrdia” amb les polítiques de sensibilització. El regidor també ha apuntat grans reptes com l’obligatorietat de gestionar la nova fracció del residu tèxtil.
Segons Cardona, accions impulsades com el tancament de contenidors ajuden a millorar els percentatges, de manera que una campanya com aquesta esdevé una eina fonamental per “consolidar” la tendència positiva.
En la cloenda de l’acte, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, ha aplaudit l’enfocament a llarg termini del programa i ha destacat la importància de la proximitat local per aconseguir el canvi d’hàbits. Planell ha recordat que la millor planta de reciclatge és la ciutadania i que les exigències europees requereixen una modificació integral del model de consum.