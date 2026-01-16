Terrassa inicia els tràmits perquè la Font de l’Espardenyera passi al terme de Matadepera

El govern municipal de Terrassa portarà dilluns a la comissió informativa de Territori i Habitatge l’acord per elevar al ple la proposta d’iniciar el procediment de segregació de la Font de l’Espardenyera, amb la finalitat que aquest àmbit s’annexi al terme municipal de Matadepera.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor d’Urbanisme,
Xavier Cardona, i l’alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, s’han reunit aquest divendres al matí amb l’associació de veïns de la Font de l’Espardenyera per informar-los de l’elevació al ple de gener de la proposta de segregació d’aquest sector del terme municipal de Terrassa, amb l’objectiu d’agregar-lo al terme municipal de Matadepera.
La iniciativa respon a la voluntat expressada pel veïnat de la
Font de l’Espardenyera, que demanava aquesta modificació atesa la seva clara vinculació geogràfica i continuïtat urbana amb Matadepera, així com les relacions socials i pràctiques amb aquest municipi. Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona: "Plantegem aquest procediment un cop escoltat el territori i amb la voluntat de garantir la màxima transparència i seguretat jurídica".
Cardona ha assenyalat que l’elevació de la proposta al ple "permetrà
decidir si s’inicia formalment el procediment, sempre d’acord amb la normativa vigent i amb totes les garanties administratives", i ha remarcat que l’objectiu "és donar una resposta coherent a la realitat urbanística i social de la Font de l’Espardenyera, posant al centre els interessos del veïnat".
Durant la trobada, s’ha informat els veïns del treball conjunt que ambdós consistoris han dut a terme durant els darrers mesos per impulsar aquest procediment. En aquest sentit, el
maig de 2025 l’Ajuntament de Matadepera va presentar formalment una sol·licitud a l’Ajuntament de Terrassa per incorporar el territori de l’Espardenyera al seu terme municipal.
Davant aquesta petició, el consistori terrassenc ha elaborat la
memòria preceptiva sobre l’alteració del terme municipal, que ara s’elevarà al Ple perquè decideixi si acorda l’inici formal del procediment.
Reunió amb els veïns de la Font de l`Espardenya
En el cas que el ple ordinari de gener adopti l’acord d’inici del procediment, correspondrà a l’Ajuntament de Terrassa assumir
la instrucció de l’expedient, que serà sotmès a informe de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora. Finalment, el Govern de la Generalitat aprovarà l’alteració de termes municipals sempre que hi hagi acord favorable entre els municipis interessats i si cap de les dues comissions ha formulat al·legacions.