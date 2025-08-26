Terrassa invertirà prop de 100.000 euros en la millora d’accessibilitat de diverses cruïlles

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte de millora de diverses cruïlles i passos de vianants de la ciutat, amb l’objectiu de garantir que totes les persones, incloses les que tenen mobilitat reduïda, puguin desplaçar-se amb seguretat i sense barreres pels espais públics.
Les actuacions es duran a terme en cinc punts: la cruïlla del carrer de la Fraternitat amb Ègara, la plaça del Mestre Serrat amb el carrer de Catalunya, la cruïlla entre Pitàgores i Vàzquez de Mella, la carretera de Matadepera amb el passeig de Lluís Muncunill i el carrer d’Arenys de Mar, a l’altura del número 15. En aquests indrets s’executaran obres com la construcció de cruïlles elevades, nous guals i rampes, l’ampliació de voreres, la renovació de paviments i embornals o la recol·locació de senyalització horitzontal i vertical. Tot plegat per aconseguir recorreguts més segurs i accessibles per a tothom.
Segons el calendari municipal, les obres es faran durant el primer semestre de 2026 i tindran una durada d’entre dues i cinc setmanes per a cada actuació. El pressupost total és de 96.724 euros, dels quals la partida més gran, més de 41.000 euros, es destinarà a la cruïlla de la Fraternitat amb Ègara. El consistori ha remarcat que aquestes obres no afectaran els serveis existents als carrers intervinguts i que s’emmarquen en la voluntat de redissenyar l’espai públic de Terrassa amb criteris d’accessibilitat i inclusió.