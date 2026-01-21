Terrassa reclama a la Generalitat més suport per modernitzar els polígons industrials

L’Ajuntament de Terrassa ha demanat a la Generalitat de Catalunya una major implicació i compromisos concrets per impulsar la modernització i la competitivitat dels polígons industrials de la ciutat. La petició es va traslladar en una reunió mantinguda aquesta setmana a Barcelona entre la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, i el director general d’Indústria, Xavier Roca.
Durant la trobada, el consistori va proposar al Departament d’Indústria la implementació de plans de millora i de subvencions estructurals als plans locals de polígons, així com altres instruments que permetin reforçar els esforços municipals en el desenvolupament industrial. Les demandes s’emmarquen en les peticions formulades pel Govern municipal a la Comissió Bilateral Ajuntament–Generalitat en matèria de promoció econòmica i activitat industrial.
En aquest context, Meritxell Lluís va assenyalar que el nou Pacte Nacional per a la Indústria representa “una gran oportunitat”, però va advertir de la necessitat de concretar àmbits d’actuació i d’assolir compromisos tangibles. Segons va destacar, la ciutat té un paper rellevant dins del sector industrial català, amb 13 polígons industrials, prop d’un miler de parcel·les i tres sectors més en desenvolupament.
La tinenta d’alcalde va subratllar que el creixement industrial de la ciutat passa necessàriament per la modernització dels polígons i va recordar que l’Ajuntament ja està impulsant actuacions en aquest àmbit, com el Pla Director, les inversions en planejament, la creació de l’expedient únic per facilitar la creació d’empreses i el foment de la governança del desenvolupament industrial en col·laboració amb l’empresariat.
La proposta presentada a la Direcció General d’Indústria inclou la creació de plans de millora o línies de subvencions estructurals que permetin sumar recursos als impulsos municipals, seguint l’exemple de les línies de suport que ja ofereix la Diputació de Barcelona. Segons l’Ajuntament, aquestes mesures contribuirien a accelerar la modernització dels polígons, augmentar-ne la competitivitat i afavorir l’atracció de noves inversions.
En l’àmbit de la governança, el consistori també va demanar millores en la coordinació entre departaments de la Generalitat i va reiterar la proposta de convertir Terrassa en municipi pilot per a la integració a la Finestreta Única Empresarial, una oferta ja traslladada en la darrera Comissió Bilateral entre l’Ajuntament i el Govern català.
Finalment, pel que fa a la transició energètica, l’Ajuntament va reclamar que el Departament d’Empresa, Indústria i Energia contempli instruments integrats que facilitin la retirada de l’amiant i la rehabilitació o substitució de cobertes, coordinant aquestes actuacions amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la creació de comunitats energètiques als polígons industrials.