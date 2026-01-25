Terrassa recorda l'atemptat d'Atocha 49 anys després

Fa 49 anys de l'atemptat feixista a un despatx d'advocats laboralistes ubicat a la ronda d'Atocha, a Madrid, i Terrassa ha rendit tribut a les cinc víctimes mortals. Comisions Obreres (CCOO) ha organitzat aquest dissabte una concentració a les portes de la seva seu a la ciutat, al carrer de la Unió, per dur a terme un exercici de memòria democràtica i posar-la en valor.
L'objectiu real dels terroristes, però, no eren els advocats que van acabar atacant, sinó que era un membre destacat dins de CCOO en aquell moment, el comunista i secretari general de l'àrea de transports del sindicat, Joaquín Navarro Fernández. A més, els assassins, que tenien motivacions feixistes i franquistes, volien desestabilitzar el procés de transició democràtica què estava travessant Espanya en aquells moments.
Dirigents de l'àrea comarcal del sindicat i diversos representants polítics de l'Ajuntament, entre ells l'alcalde Jordi Ballart i la titular de la cartera de Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, han estat presents en l'homenatge i han participat en l'ofrena floral posterior als parlaments.