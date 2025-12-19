Terrassa respon a la crida solidària de Creu Roja

És dijous a la tarda i a la Casa Mariano Ros diverses caixes de cartró ocupen les dues sales principals del local. A dins, joguines classificades per categories: peluixos, jocs de construcció, nines, animals, jocs de taula, peces de Lego, pilotes, disfresses... No hi ha presses ni soroll excessiu, però sí una feina constant i curosa per part del voluntariat.
És en aquest espai on Creu Roja Joventut Terrassa centralitza la campanya “Cap infant sense joguina”, una iniciativa que enguany presenta un balanç “molt positiu”, segons explica la directora de l’entitat, Paula Fortuny. “Cada any anem una mica justos de joguines, però enguany n’estem recollint més. El fet de ser aquí per segon any consecutiu ha facilitat que la ciutadania sàpiga on portar-les”, apunta. A més, “la demanda [les inscripcions de famílies beneficiàries] ha baixat una mica respecte a l’any passat, i això també és una bona notícia”, assenyala Fortuny.
Mentre parlem amb ella, arriba Bonnie Santané amb una bossa plena de nines i ho fa amb un cert dubte. Explica que no sap si són adequades, perquè la campanya demana joguines no sexistes. La Paula li respon que no hi ha cap problema: “A les caixes no hi ha cap indicació de qui ha de jugar amb què”, celebra.
És el primer cop que aquesta terrassenca participa en la campanya. Enguany ha decidit implicar-s’hi per una raó que explica amb emoció continguda. “Em fa molta pena que hi hagi gent que visqui aquestes festes passant gana, fred o amb dificultats”, diu.
Tot i els recordatoris, encara arriben alguns jocs de segona mà, i des de Creu Roja insisteixen que han de ser nous per poder-los incloure en els lots. Aquest any, l’entitat també fa una crida específica: falten joguines més concretes. “La gent porta molt material genèric, potser per no caure en estereotips, però ens falten jocs de construcció, animals o cuinetes, i de vegades un infant ho demana expressament”, detalla Fortuny.
Cada joguina que entra a la Casa Mariano Ros passa per un procés acurat. Primer, la classificació per tipologies i edats. Després, la preparació dels lots per part de voluntaris de Creu Roja i la col·laboració d’escoles de la ciutat, que no només fan recollides, sinó que també participen activament en el procés.
Cada lot correspon a una família i inclou una joguina principal per infant, una joguina secundària per infant, i un joc cooperatiu. Tot es fa a partir dels fulls d’inscripció, on consten l’edat i els gustos dels nens i nenes. El resultat són lots personalitzats, però preparats amb criteris comuns: joguines noves, educatives, no bèl·liques i no sexistes.
Festa d’agraïment a la ciutadania, a la plaça de la Torre del Palau
La campanya, que s'allarga fins al 31 de desembre, farà parada dissabte a la plaça de la Torre del Palau. Creu Roja Joventut hi organitza un acte en “agraïment a totes les persones que ens ajuden". Serà de les 10 a les 20 hores. Hi haurà una cantada de nadales amb la Coral de la Creu Roja Terrassa, contes de Nadal amb Vet Aquí Que, concert de Xavi Túrnez, la màgia d’Àlex Ferrer, actuacions de Bastoners i Bergants i concert de NovaSoul.