Terrassa s’adhereix a la Setmana del Compost amb un punt informatiu a la plaça del Primer de Maig

Terrassa participa un any més en la Setmana Internacional del Compost, que se celebra del 4 al 10 de maig, enguany, amb el lema "La Sostenibilitat comença pel compost!". Terrassa és un dels municipis participants en les activitats organitzades des de l’Agència de Residus de Catalunya, ja que comptarà amb un punt informatiu que s’instal·larà el dissabte, dia 10 de maig, de 10 a 14 hores, a la plaça del Primer de Maig, al barri de Sant Pere Nord. Durant el matí s’oferiran activitats i jocs interactius per sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis del compostatge, un procés derivat de la separació en origen de les restes orgàniques. Entre els seus principals beneficis destaca l’aportació que fa als sòls de nutrients essencials i, també, l’augment d la capacitat de retenció d’aigua.

L'Ajuntament de Terrassa fa anys que bonifica el 50% de la taxa de residus si es fa compost a casa. De fet, des del 2023 s’han incrementat les tramitacions, ja que fa dos anys es van cursar 31 i, el 2024, 58. Per sol·licitar-la cal adquirir un compostador o vermicompostador, compostar la matèria orgànica que es generi al domicili i, posteriorment, demanar la bonificació a través del tràmit que hi ha a la seu electrònica municipal.

A banda, l’Ajuntament també facilita als centres educatius el material necessari per fer compostatge, ja que durant anys, a les escoles, s’han fet activitats per tal de sennsibilitzar l’alumnat sobre una correcta separació de la matèria orgànica en origen i aprendre com aquest residu es pot convertir en un recurs. A casa, per fer-ho d’una forma correcta i responsable, és recomanable tenir a casa un cubell airejat (un recipient de color marró amb foradets) amb una bossa compostable perquè aquesta també es degradarà durant el procés de compostatge. Amb aquest tipus de cubell s’afavoreix la ventilació i l’evaporació de l’aigua que contenen els residus orgànics. Després, cal dipositar la bossa en el contenidor d’orgànica.

A Terrassa, aquesta fracció de residu es destina a la Planta de Biometanització de Can Barba, ubicada al terme municipal i titularitat del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, on es recupera per fer compost i biogàs. Aquest any, precisament, s’iniciaran les obres d’ampliació que permetran incrementar la producció de biogàs i obtenir biometà de qualitat, que contribuirà a complir amb els objectius europeus de descarbonització i estalvi d’emissions de CO2.

La ciutadania també pot recollir compost de manera gratuïta a les dues deixalleries municipals, com són les de Can Casanovas i Terrassa Neta.