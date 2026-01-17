Terrassa, segona localitat catalana on més habitatges públics ha adquirit la Generalitat

Terrassa ha augmentat el seu parc públic d'habitatge en més de 400 en els darrers 10 anys. Així ho mostren les dades recollides i publicades per l'ACN, en les quals es pot veure que la cocapital del Vallès Occidental és la segona ciutat catalana on s'ha incrementat l'oferta pública, només per sota de Barcelona.
En concret, aquest augment ha vingut donat per tres vies: l'adquisició d'habitatge per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), per la compra directa d e l'Institut Català del Sòl (Incasol) o per la cessió de la gestió de les llars a la Generalitat per part de la Sareb.
L'AHC ha estat la que més ha contribuït a sumar vivenda pública a Terrassa: 391 dels nous pisos públics provenen d'aquesta entitat. Això la situa per sobre de localitats més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat (212) i de municipis més propers geogràficament de Barcelona, com és el cas de Badalona (271), Santa Coloma de Gramenet (257) o Sant Adrià del Besòs (17). Dins la comarca del Vallès Occidental, Terrassa també se situa per sobre de Sabadell (294), Rubí (126) i Badia del Vallès (149). Pel que fa al preu mitjà de compra, els pisos adquirits a la ciutat han costat menys que la mitjana catalana (64.194 euros de mitjana a Terrassa pels 65.268 euros a tota Catalunya). En conjunt, la comarca vallesana ha obtingut més d'un miler d'habitatges públics per part de l'AHC, més d'un de cada sis a tot el territori.
Per part de l'Incasòl, a Terrassa s'han dut a terme dues operacions d'adquisició de vivenda per a destinar 34 habitatges al parc públic: una al novembre del 2021, en la qual es van comprar 20 habitatges a un particular, i añ desembre del 2024, quan es van adquirir 14 immobles més a Immocaixa.
Per últim, en el cas del conveni de la Sareb amb la Generalitat, s'han atorgat 894 vivendes a tot Catalunya, 606 de les quals ja estan destinades a lloguer social. No hi ha dades per municipis, però sí que se sap que el Vallès Occidental lidera la quantitat d'habitatge públic cedit amb 187 immobles incorporats al parc públic. Això el situa per sobre del Barcelonès (116) i del Gironès (109). Dins de les que ja estan en el catàleg públic, a la comarca hi ha 130 que ja estan es ús social.