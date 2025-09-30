Tiroteig a Terrassa acaba amb tres persones detingudes

La Policia Municipal de Terrassa va alertar d'un tiroteig aquest dilluns al migdia, ben a prop de la seva comissaria. A les 15.30 hores del migdia, dos trets van ressonar a Can Palet II, i un indicatiu de la Policia Municipal va intervenir a un carrer del barri en de detectar comportament sospitosos de diverses persones a la zona. Un cop van indagar en els fets, van descobrir que acabaven de cometre un presumpte robatori amb violència i intimidació a un domicili particular, on haurien efectuat els trets sense arribar a ferir a ningú. El cos local va ser requerit per un individu que, havent quedat amb unes persones per vendre un cotxe, aquestes li van robar 400 euros intimidant-lo i presumptament disparant dos trets. El resultat final va ser la localització i posterior detenció de tres persones que coincidien amb la descripció.\r\n\r\nArran dels fets, els agents també van localitzar 250 paquets de droga destinades a la seva venda, que van ser intervinguts. Les tres persones detingudes han estat posades a disposició de l'Àrea d'Investigació de Mossos d'Esquadra, que també es va desplaçar al lloc dels fets, per tal d'esclarir fets i circumstàncies. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, el cas ja es troba en mans de la Unitat Territorial d'Investigació. \r\n