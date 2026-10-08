Tornen a circular trens a tota l'R4 després de quatre dies d’afectacions

Els trens de l’R4 tornen a circular aquest dijous a tot el recorregut després de quatre dies d’afectacions provocades pels problemes registrats a la xarxa ferroviària arran del temporal del cap de setmana. Segons ha informat Rodalies aquest matí, el servei ferroviari ha quedat restablert a tota la línia, de manera que els combois tornen a arribar fins a Manresa passant per Terrassa.
La recuperació del servei arriba després que aquest dimecres al vespre es comencés a restablir progressivament la circulació a tota la línia. Durant les hores prèvies, però, encara es mantenien serveis complementaris per carretera en alguns trams. Entre Terrassa Estació del Nord i Manresa, els usuaris disposaven d’autobusos, mentre que també hi havia servei per carretera entre Sabadell Sud, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada Santa Maria i Fabra i Puig.
L’R4 havia quedat especialment afectada després del temporal de pluja del cap de setmana. Renfe havia informat de danys a la infraestructura ferroviària en el tram nord de la línia, entre Sabadell i Manresa, fet que havia impedit recuperar la circulació amb normalitat. Durant els dies anteriors s’havia habilitat servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa, tot i que aquest dimecres la situació es va complicar encara més.
De fet, durant bona part de dimecres no va circular cap tren de l’R4 i tampoc es va garantir inicialment el servei alternatiu per carretera des de l’Estació del Nord de Terrassa cap a Manresa. Els passatgers es van veure obligats a buscar alternatives, com els autobusos urbans, els Ferrocarrils de la Generalitat o el vehicle privat.
La situació es va produir enmig d’una jornada de fortes afectacions al conjunt de Rodalies. Renfe va atribuir les incidències a «causes alienes» i va advertir que no podia garantir la prestació del servei. El director de Rodalies, Òscar Playà, va explicar que la companyia havia rebut durant la matinada una carta del sindicat majoritari de maquinistes en què alertava que no podia assegurar la sortida dels trens. Playà va defensar que s’havien seguit els protocols de seguretat després dels temporals i va situar la situació en el marc d’un "conflicte laboral".
Aquest dijous, però, l’R4 torna a funcionar en tot el seu recorregut. La recuperació permet restablir la connexió ferroviària directa entre Terrassa i la resta de municipis de la línia, després de diversos dies en què els usuaris han hagut de recórrer a serveis alternatius per desplaçar-se.