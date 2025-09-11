Tornen els esfondraments al barri de Sant Pere

Els veïns de Sant Pere mostren una vegada més la seva preocupació arran de l’aparició d’un nou enfonsament al carrer de Sagunt, proper al carrer Ample i a l’avinguda d’Autonomia. Aquesta setmana, la zona va ser immediatament precintada amb tanques de ferro, i els operaris van ampliar el forat per poder inspeccionar el subsol amb seguretat. La situació ha reactivat la preocupació veïnal per la fragilitat del paviment i la freqüència amb què es registren incidents similars. “Des de feia uns dies veiem que el carrer feia panxa, i que alguna llamborda saltava, però el forat gran que es veu ara l’han fet els operaris per treballar”, esclareix David Ferrer, veí de la zona.
Els residents recorden que no és la primera vegada que el barri pateix esfondraments. El juliol de 2024, la Policia Municipal va haver d’intervenir en dos nous esvorancs: un al carrer Salmerón i un altre a la intersecció del carrer Ample amb el Doctor Ferran. Aquell mateix mes, un enfonsament al tram del carrer Ample va obligar fins i tot a desallotjar un edifici, després que una revisió amb georadar detectés esquerdes en un col·lector. Tot i que les últimes incidències semblen tenir un origen diferent: “Allò era una antiga riera que passa molts metres per sota. Al principi del segon tram passa pel mig del carrer, però cap al final passa per sota les cases, i és per això que els veïns tenen por”, explica Ferrer.
El malestar veïnal s’agreuja per la manca de mesures preventives. Tot i que Ferrer remarca que les actuacions dels serveis municipals solen ser ràpides, denuncien que, sovint, els trams afectats només reben solucions parcials i puntuals i que no es limita prou la circulació o l’estacionament en zones de risc. Alguns veïns apunten a la zona blava del carrer Ample com una de les causes. L’alerta és generalitzada entre els residents que reclamen actuacions estructurals que evitin nous esfondraments i garanteixin un entorn segur per als vianants i els vehicles.