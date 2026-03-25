Tot per Terrassa exigeix a la Generalitat que millori el servei de la línia d'autobús e2.2

El grup municipal de Tot per Terrassa portarà al ple d'aquest divendres una proposta d'acord per reclamar un increment de les freqüències de la connexió amb la Zona Universitària de Barcelona davant l'augment constant d'usuaris.
La iniciativa que el partit principal de govern ha presentat a la Junta de Portaveus respon a la necessitat d'adaptar el transport públic a la realitat actual de la ciutat i a l'emergència climàtica. La línia Exprés e2.2, que enllaça el municipi amb la Zona Universitària de Barcelona, s'ha consolidat com una ruta estratègica i indispensable per als desplaçaments diaris d'estudiants i treballadors.
Aquest ús intensiu s'ha traduït en un increment sostingut de la demanda, que durant l'any 2025 ha enfilat la xifra de viatgers fins als 113.179 usuaris. Aquestes dades representen un augment del 14,8% respecte a l'any anterior i, segons la formació, evidencien les limitacions i mancances del servei actual.
Reclam de més freqüències
Per fer front a aquesta situació, l'acord insta el Departament de Territori i Mobilitat a augmentar les freqüències de pas de la línia, amb una incidència especial en aquelles franges horàries que concentren més passatgers. El portaveu del grup municipal de Tot per Terrassa, Xavier Cardona, ha remarcat la urgència d'aquesta mesura: "La línia e2.2 és avui una connexió imprescindible per a molta gent de Terrassa, però el servei no està responent a l'augment de la demanda. No pot ser que hi hagi usuaris que no puguin pujar a l'autobús".
Així doncs, aquesta petició busca garantir un servei digne que asseguri la fiabilitat dels desplaçaments i eviti situacions de col·lapse a les parades.
Impuls a les infraestructures ferroviàries pendents
Més enllà de la línia d'autobús, la proposta d'acord també aprofita per posar sobre la taula la necessitat d'impulsar el conjunt d'infraestructures que han de millorar substancialment la connectivitat del municipi a mitjà termini.
En aquest sentit, el text insisteix a desencallar de manera definitiva projectes com les futures estacions de Terrassa Sud dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de Terrassa Oest de Rodalies. La formació considera que apostar pel transport públic és l'única via per garantir una mobilitat sostenible, reduir les emissions contaminants, millorar la qualitat de l'aire i avançar cap a una ciutat que funcioni d'acord amb les necessitats reals de la ciutadania.