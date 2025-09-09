Trencant el silenci i els secrets del suïcidi

Es tracta d’un dels tabús més grans de la nostra societat. Sovint, no sabem com abordar-lo ni com parlar d’aquest tema, però el que és una realitat és que el suïcidi està entre nosaltres. “És una de les principals -si no la principal- causes de mort externa actualment”, informa el director assistencial de l’Àmbit de Salut Mental en Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), José Antonio Monreal. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que les víctimes per suïcidi són gairebé el doble que les d’accidents a la carretera arreu del món i, segons dades de la Generalitat, a Terrassa hi ha 8,4 casos de suïcidi per cada 100.000 habitants. Aleshores, per què és tan tabú?
“El suïcidi està considerat un dol desautoritzat i prohibit. No ha de ser un secret de família ni ha de ser invisibilitzat. S’ha de tractar com qualsevol dol, si no, no poden sortir les emocions”, reflexiona la fundadora de l’Associació Els Dols, Kandy Guerrero. “S’ha d’abordar obertament, amb respecte i sense prejudicis. Justament així podem començar a ajudar”, hi afegeix Monreal.
Aquest dimecres, 10 de setembre, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, és també una manera de visibilitzar aquesta situació. i donar veu a aquelles persones que han viscut alguna temptativa, o a aquelles que ho han patit al seu entorn proper. Per a molts és un escenari desconegut, però per a altres, és una cicatriu de per vida. I aquesta pot cicatritzar bé o malament.
El fet de visibilitzar-ho pot fer que demanar ajuda preventiva esdevingui més fàcil. Almenys, més habitual, perquè aquest procés de demanar ajuda és dels més dificultosos, segons el doctor Monreal. “És la primera etapa, després ja venen la resta d’accions preventives on entrem tots els implicats. Però abans cal demanar ajuda, ja sigui a família, amics o companys”. És bo conèixer també, per totes aquelles persones que es troben en situació de solitud no desitjada, que Terrassa disposa de la Taula de Salut Mental per a lluitar contra aquest tipus d’estigmes, i el telèfon 061 de la Generalitat de Catalunya ofereix també una línia de veu preventiva contra el suïcidi. “La prevenció comença parlant, visibilitzant. La persona que es treu la vida ho fa perquè el dolor ofega”.
Col·lectius vulnerables
El suïcidi és la tercera causa de defunció per la població compresa entre les edats de 15 a 29 anys a nivell mundial, segons dades de l’OMS. Tot i això, José Antonio Monreal adverteix dels diversos condicionants quant a vulnerabilitat. “El fet d’haver dut a terme prèviament una temptativa de suïcidi és un dels grans factors de risc, i bona part d’això es basa la intervenció que des de Salut realitzem amb el codi Risc de Suïcidi”.
Un altre gran factor, apunta el director assistencial de l’Àrea de Salut mental de la FAMT pot ser la salut, amb el fet de consumir alcohol, drogues o altres substàncies tòxiques. També amb malalties cròniques que vagin associades a un dolor, una incapacitat o una situació de vulnerabilitat. De la mateixa manera, hi afegeix els condicionants socioeconòmics desfavorables, com ara l’atur prolongat, un desallotjament, situacions de carrer i de solitud. I, d’igual manera, hi compten els factors comunitaris com ara les guerres, els desastres o les experiències traumàtiques. “Pel que fa al gènere, per exemple, els homes se suïciden més que les dones, però les dones realitzen més temptatives”, explica Monreal, dient que l’edat també és un factor: “És cert que amb la pandèmia, hem vist una major prevalença en joves, encara que, de manera general, el suïcidi augmenta en risc amb l’edat”.
“Parla, t’escoltem”
La Diputació de Barcelona va presentar aquesta setmana la campanya “Parla, t’escoltem” per prevenir el suïcidi. Una iniciativa en la qual Terrassa és un dels set municipis pilot, i que Pla estratègic de Salut Mental impulsat per la Diputació.
Es posa a disposició dels ajuntaments, entitats i institucions diferents materials de comunicació per difondre els recursos de prevenció i atenció a les persones amb ideacions suïcides i el seu entorn social i familiar. Aquesta difusió té l’objectiu de posar la vida i la salut mental de les persones al centre, amb la voluntat de sensibilitzar i promoure una cultura de la cura comunitària i de l’acompanyament emocional. Els materials que s’han preparat són banners, cartells, postals, targetes i eines per a xarxes socials per tal complementar el logotip de l’entitat en qüestió. “Necessitem sembrar els nostres municipis d’antenes que sàpiguen detectar les situacions de risc i també dirigir tots els recursos necessaris per a donar resposta a aquests senyals”, va explicar la diputada de Salut Pública, Gemma Tarafa.
La tinent d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas, va valorar positivament l’experiència de Terrassa com a participant a la prova pilot per identificar accions ja en marxa i necessitats al voltant de la prevenció, a més de càpsules de formació obertes a la població a càrrec d’entitats especialitzades.