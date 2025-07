Tres nits de música independent i talent emergent a l'Espai Vapor

La plaça del Vapor Ventalló es va convertir, un any més, en el cor de la música independent de la Festa Major de Terrassa. Del 4 al 6 de juliol, l’Espai Vapor va celebrar la seva tretzena edició amb una programació que va combinar encertadament els grans noms de l’escena independent estatal amb artistes emergents i propostes locals. El festival consolida així el seu paper com a aparador de talent i com a espai clau per a la música alternativa a Catalunya.

Successió de talent emergent

La nit de diumenge, 6 de juliol, va brillar amb una proposta diversa i cuidada. L’obertura va anar a càrrec de Maig, jove barcelonina en ple auge, que va captivar el públic amb la seva veu dolça i una posada en escena delicada i sincera. Temes com Accelera, Voltes i Voltes o la col·laboració amb 31 FAM, Casa Nostra, van sonar amb una calidesa que va marcar l’inici d’una nit prometedora. Tot seguit, el grup català Remei de Ca la Fresca va pujar la temperatura amb un directe contundent i una vocalista, Xantal Rodríguez, que va arrossegar el públic amb energia desbordant. Per tancar, Kora —una de les veus emergents amb més projecció del moment— va oferir un concert magnètic i intens que va posar el punt final a l’Espai Vapor amb estil i emoció.

La nit de dissabte també va mantenir el llistó alt amb les actuacions d’Amor Líquido, La Milagrosa, Shego i les reconegudes Hinds, aquestes últimes consolidant el seu paper de referents “indie” en l'àmbit estatal. Divendres, el festival va arrencar amb Roko Bananam i va comptar amb grups de gran pes com Viva Belgrado, Neura, Merina Gris i Nerve Agent.

Cada nit es va allargar amb les sessions musicals de les DJ’s Meritxell De Soto, Nahoomie i Maadraassoo, que van convertir l’Espai Vapor en una pista de ball multitudinària fins a la matinada.

Amb una programació diversa, arriscada i de gran qualitat, Terrassa referma el seu compromís amb la cultura i els artistes emergents. L’Espai Vapor no només aposta per la música, sinó que crea un espai d’identitat i trobada per a una escena independent catalana que no deixa de créixer.