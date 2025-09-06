Un any clau per a la transformació urbana i la mobilitat

Terrassa enceta un nou curs polític amb una agenda carregada i la voluntat de posar fil a l’agulla. El procés per a la revisió del POUM, l’inici de les sancions a les zones de baixes emissions (ZBE), el nou Pla de Mobilitat, les obres a la Rambleta del Pare Alegre que començaran aquest any i la pacificació al carrer d’Arquimedes el 2026, així com els avanços en el projecte de la Ronda Nord són només alguns dels fronts oberts que l’Ajuntament preveu abordar amb la represa de l’activitat institucional. Segons el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Xavier Cardona, serà un any clau. “No podem fer-ho tot alhora, però sí avançar en els diferents fronts”, apunta. També hi ha a l’horitzó el procés de renaturalització de les rieres i desenvolupaments urbanístics com el del Vapor Cortès, on s’han de construir més de 800 habitatges i nous equipaments, o el de Sala i Badrinas, on s’espera l’obertura d’un nou Bon Preu i l’inici de les obres de promocions ja en comercialització.
El projecte industrial Els Bellots II i el futur amb grans empreses logístiques a Can Guitard també són sobre la taula, igual que la millora del Mercat de la Independència, que iniciarà la segona fase de les obres després de Nadal. L’Ajuntament avançarà en assignatures pendents en àmbits com la millora de paviments, la mobilitat, la seguretat i l’habitatge, mentre treballa en el concurs per a la nova licitació del servei municipal de transport urbà. També resten oberts temes que depenen de la Generalitat, com el nou CAP Nord, l’ampliació del CAP Sud i el desdoblament del CAP Rambla, inclosos en el pacte de salut, així com establir les bases de com serà la futura gestió de la residència de Sant Pere Nord, que abans de finalitzar el 2026 hauria d’estar acabada.
La Rambleta, la remodelació de la nova porta sud
La llicència d'obres s'ha d'atorgar aquest setembre
El final del 2025 i el primer semestre del 2026 es preveuen especialment intensos pel que fa a obres i transformacions urbanes a Terrassa. Una de les actuacions més destacades és la remodelació de la Rambleta, la porta sud de la ciutat, que està previst que comenci, un cop s’atorgui la llicència d’obres aquest setembre. El projecte inclou la construcció d’una nova rotonda, que es farà per fases, així com un nou àmbit residencial amb 89 habitatges, locals comercials, un complex sociosanitari i un eix de vianants amb espais enjardinats. Un dels principals reptes serà la mobilitat, quan aquesta actuació coincideixi amb la pacificació del carrer d’Arquimedes el 2026. Cardona diu que treballaran per evitar que el trànsit es desviï per carrers com Nicolau Talló o Josep Trueta i fomentar l’ús de vies principals com la Ronda Ponent o l'Avinguda d'Àngel Sallent.
Mobilitat i ZBE, una fita immediata
Terrassa es prepara per aplicar les sancions a les baixes emissions
Una de les prioritats immediates és culminar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) abans d’acabar l’any o a inicis del 2026. Aquest document marcarà les bases per desenvolupar dos instruments específics: el Pla d’Aparcaments i el Pla de la Bicicleta. Segons el regidor Xavier Cardona, l’objectiu és analitzar l’estat de l’aparcament regulat i lliure, tant en superfície com soterrat, i valorar noves zones o projectes com a la zona olímpica. Pel que fa a la bicicleta, es vol millorar la connectivitat dels carrils existents i fomentar-ne l’ús des de l’escola amb iniciatives com una borsa de bicicletes infantils. Un altre repte clau seran les zones de baixes emissions (ZBE). Tot i estar implantades, encara no sancionen. L’Ajuntament s’adherirà el darrer trimestre d’aquest any a la plataforma tecnològica que permetrà la seva gestió, control i aplicació efectiva.
Portal de Sant Roc, mirada de futur
El projecte constructiu es vol tenir enllestit aquest any
Una de les intervencions per començar a encarrilar és l’aparcament del Portal de Sant Roc, del qual l’Ajuntament vol tenir enllestit el projecte constructiu abans de final d’any per “poder començar la resta de processos i saber de què estem parlant amb tota l’exactitud”, explica el regidor Xavier Cardona. Segons el que es va avançar a principi d’any, es preveu construir un nou aparcament de tres plantes i 237 places. L’estructura serà completament nova, ja que pràcticament no es reutilitzarà res de l’antic pàrquing. Les obres, si es mantenen les previsions inicials, començarien el gener del 2027 i finalitzarien l’estiu del 2029. El govern alliberarà Egarvia de la gestió de la grua el 2026, el que ha de permetre a l’empresa centrar-se en projectes estratègics com aquest.
El pla de rieres, projecte de mandat
La redacció del projecte hauria de començar aquest any
Un dels projectes estratègics que marcaran el proper curs polític a Terrassa és el procés per en un futur aconseguir la transformació de les rieres urbanes, especialment les del Palau i les Arenes. Aquestes infraestructures, que històricament han actuat com a barreres físiques i psicològiques entre barris, es volen convertir en eixos verds que connectin la ciutat i millorin la qualitat de vida dels veïns. La redacció del projecte començarà aquest any i el termini previst per enllestir el document serà el 2027. Terrassa va obrir a l’abril el procés de licitació per a l’elaboració del Pla Estratègic de Renaturalització que ho farà possible.
Ronda Nord, la connexió més esperada al Vallès
El Govern català nomenarà un responsable per al projecte
El Govern català nomenarà a la tardor un responsable per al projecte de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa (B-40), amb l’objectiu d’impulsar-ne els estudis previs i establir un diàleg continu amb els municipis implicats. El nou càrrec haurà d’estudiar la documentació tècnica presentada per Terrassa i Sabadell, i preparar el terreny per encarregar el més aviat possible un estudi informatiu del traçat. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va dir aquest estiu que veu amb bons ulls la proposta que reclama Terrassa amb la nova sortida a Les Aimerigues, fet que el regidor Cardona celebra: “nosaltres la veiem molt coherent”.
Pla urbanístic, un llarg procés en marxa
El document base per a la futura revisió del POUM estarà redactar el 2027
Terrassa ha entrat en la segona fase del procés que ha de determinar si cal revisar a fons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), de 2003. El procés va ser impulsat en un ple pels grups municipals, i no es preveu que conclogui fins al 2027. Serà llavors quan es redactarà un document de conclusions que haurà de valorar si cal impulsar un nou POUM. Es tracta d’un procés llarg i complex, amb la participació de tots els serveis municipals, dels partits polítics i també de la ciutadania. L’Ajuntament també ha iniciat inicia la redacció del nou Pla Local d’Habitatge 2026-2031, que servirà de guia estratègica durant els propers sis anys.
Servei de bus, procés per anar a concurs públic
La concessió de Tmesa acumula pròrrogues des de 2009
El govern local treballa intensament per resoldre el nou contracte de concessió del transport públic urbà. El calendari amb què operen preveu definir la nova xarxa entre els mesos d’octubre i novembre; entre desembre i març es prepararia la documentació dels plecs, l’estudi de la demanda i l’actualització del Marc Econòmic i Financer (MEF). Un cop iniciada la licitació, s’estima que el procés podria allargar-se un mínim d’un any i mig fins a la signatura del contracte.“Estem pendents del dictamen de l’ONE i això ens pot fer variar el calendari”, apunten fonts municipals. Actualment, el servei de Tmesa acumula pròrrogues des del 2009.
Vapor Cortès, l'activitat urbanística és en expansió
Terrassa continuarà creixent amb els plans de diferents sectors
L’activitat urbanística no s’aturarà. El desenvolupament al Vapor Cortés és un dels que s’està movent, i properament hi haurà una nova reunió de la junta de compensació. És un sector on es preveu desenvolupar més de 70.000 metres quadrats al barri de Ca n’Aurell, amb 800 habitatges, nous equipaments públics i zones verdes. A banda de la Rambleta, un altre sector de transformació urbanística que avança és el Sala i Badrinas, que ja progressa amb l’obertura del Bon Preu per Nadal, i amb l’inici de les obres de les promocions que ja es comercialitzen, segurament el 2026. “És un moment d’expansió brutal, però són projectes molt complexos”, diu el regidor.
Els Bellots II i Can Guitard, pendents
Projectes d'Impuls industrial i logístic que es mouen
Al Polígon de Can Guitard on han d’anar grans empreses de logística s’està pendent dels informes sectoraials de la Generalitat. D’altra banda, el desenvolupament del sector dels Bellots II avança, amb la previsió que els projectes d’urbanització i reparcel·lació estiguin a punt de cara al 2026. Actualment, s’estan revisant els dos instruments de gestió que han de permetre executar el sector, i l’Ajuntament de Terrassa preveu aprovar inicialment el projecte urbanístic aquest setembre o octubre, seguit del de redistribució de parcel·les. També en polígons hi ha en marxa la inversió de 2 milions d’euros a través del projecte ReactivaPAE amb el suport de la Diputació.
Climatització escolar i residències, altres reptes
Focus en polítiques d'infància i gent gran
El nou curs polític a Terrassa també posarà el focus en les polítiques d’infància i gent gran. Un dels reptes per als propers mesos és avançar en la climatització de les escoles per millorar el confort tèrmic dels centres educatius, amb actuacions com la instal·lació de ventiladors de sostre, més punts d’aigua i major presència d’arbres als patis. A més, el 2026 serà clau per comprovar si la Generalitat recupera algunes de les línies educatives que es van retallar aquest curs. En l’àmbit de la gent gran, un dels punts importants serà establir, també amb el Govern català, el model de gestió de la nova residència de Sant Pere Nord, que ha d’estar enllestida abans d’acabar el 2026.
Via pública i seguretat, treball constant
La criminalitat s'ha reduit però no es pot abaixar la guàrdia
Un dels reptes destacats per al proper curs polític a Terrassa és la continuació del pla de xoc d’asfaltatge, que al final del mandat haurà suposat actuacions en 200 carrers de tota la ciutat amb una inversió global de 10,3 milions d’euros. L’objectiu és millorar l’estat de la via pública i donar resposta a una de les principals demandes veïnals. Paral·lelament, el govern municipal vol consolidar les polítiques de seguretat per mantenir a la baixa els índexs de criminalitat. Segons les dades dels primers sis mesos de l’any, la criminalitat s’ha reduït un 17,2 % respecte al mateix període de l’any anterior. Tot i això, el missatge és clar: no es pot abaixar la guàrdia.