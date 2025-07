Un Ball de Plaça de nou reivindicatiu

La sortida d'Ofici i el Ball de Plaça són les activitats que estrenen el diumenge de Festa Major. Tot comença amb la desfilada del seguici d'autoritats des de l’Ajuntament fins a la catedral. Allà, s'ha viscut una missa polifònica cantada, amb els goigs als tres sants patrons, a càrrec de la Massa Coral. Enguany, el penó de la ciutat l'han portat els representants del Grup de Geganters de Terrassa. Dos cordoners del penó, a càrrec del president de la Penya Barcelonista 1900, Cèsar Paüls.

Ha sigut una matinal, de nou, reivindicativa, amb al·lusions al rebuig dels grups de cultura popular cap al feixisme. Abans de començar, s'ha llegit un comunicat en aquest sentit, en el que refermaven el seu compromís amb una cultura catalana que ha de ser "un espai d’inclusió, convivència i cohesió social".

Després de la sortida de les autoritats, envoltada de polèmica al voler treure una pancarta els regidors de VOX, que han acabat abandonant el recinte, després de discutir-se directament amb l'alcalde Jordi Ballart. Els pilars de Minyons i Castellers han donat pas a la Gran Tronada i a l'entrada dels membres del cos de dansa de l'Esbart Egarenc. Mariona Salvador i Oriol Salvador, pubilla i hereu en aquesta edició, han liderat el ball.

Posteriorment, com cada any, s'han incorporat els membres del consistori, la majoria ja amb moltes taules, si bé els debutants, com el cas d'Alberto Muñoz, regidor d'Esports, també han mostrat bones maneres. Xiulets als regidors, com és tradicional, en el ball de la Tereseta que, en aquesta ocasió, han semblat més contundents i insistents que en anteriors anys.

El Drac en plena dansa a la Plaça Vella

Nebridi Aróztegui

Més tard, i abans que les autoritats es dirigissin cap a l'Ajuntament per seguir de prop l'exhibició castellera, els actes que ja s'esperen: els Bastoners abillats amb els vestits antics, el Drac de Terrassa i el seu ball, els Gegants, amb les quatre parelles a la vegada, i l'Àliga. Tot amanit amb la música dels Ministrils.

Els grups del ple condemnen la violència de Vox

L'Ajuntament ha emès, poc després de l'acte, un comunicat on tots els grups del ple, amb l'excepció de Vox, condemnen "rotundament" el que consideren "una actuació inadequada" per part del partit d'extrema dreta. "(L'equip de govern, PSC, ERC i PP) consideren que la situació generada res té a veure amb l'esperit festiu, cívic i respectuós que caracteritza la ciutat de Terrassa i la seva Festa Major", resa el comunicat conjunt, que assegura que els assistents a l'acte, en gran part nens i gent gran, "s'han vist violentats per aquests fets".

Els regidors de Vox han volgut exposar una pancarta i s`han enfrontat directament amb l`alcalde Jordi Ballart

Nebridi Aróztegui

Els partits polítics adherits recorden que "accions com aquestes són inacceptables i contràries als valors democràtics de convivència i de respecte institucional que sempre ha defensat la ciutat" i afirmen que "cap intent de politització o provocació" alterarà el "caràcter popular i obert" de la Festa Major.