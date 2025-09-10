Un centenar d'activitats educatives amb la sostenibilitat per bandera

El Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PEST) ofereix aquest curs 2025-2026 un total de 92 activitats adreçades a les escoles, a través del Servei municipal de Medi Ambient. Entre les propostes, també hi ha les que imparteixen l’empresa municipal TAIGUA, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF). El període d’inscripció per als centres educatius, que es va obrir a principis de setembre, romandrà obert fins al 30 de setembre i cal formalitzar-lo a través de la seu electrònica municipal.
Les activitats es desenvoluparan entre gener i juny de 2026 i s’organitzen en tres blocs: tallers a l’aula, visites a instal·lacions ambientals i activitats a l’Anella Verda. El programa, plenament integrat en el currículum de la majoria de centres de la ciutat, proposa enguany 14 activitats per a educació infantil, 48 per a primària i 30 per a secundària i batxillerat.
Les novetats d’aquest curs s’adapten als diferents nivells educatius. A infantil s’hi incorporen “Un matí a pagès” i “Tanit la remeiera, una aventura a l’Anella Verda”. A primària, les noves propostes són “El viatge de l'energia: descobrim el futur sostenible!”, “Replantegem la ciutat”, “Ocells insectívors, fem una caixa niu”, “Plantem arbres”, “Netegem la ciutat!” i també “Un matí a pagès”. Per a secundària, s’estrenen “Quina és l'energia del futur?”, “Plantem arbres”, “Netegem la ciutat!” i “Un matí a pagès”.
Durant el curs 2024-2025, el PEST va arribar a 43 centres educatius, amb més de 300 tallers i la participació de 8.000 alumnes, que van treballar per reforçar la consciència mediambiental amb el suport del professorat i els recursos pedagògics del programa.
El PEST es va posar en marxa el curs 2014-2015 amb l’objectiu de fomentar la sensibilització ambiental entre l’alumnat d’infantil, primària i secundària, proporcionant als docents eines per treballar-ho a l’aula. Paral·lelament, també ofereix activitats destinades a entitats, associacions i col·lectius diversos, que poden participar en tallers, visites i sortides a l’Anella Verda durant tot l’any.