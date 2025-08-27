Carrer del Pare Font
Districte: 4
Barri: Ca n'Aurell
Longitud: 272 metres
Codi postal: 08223
Numeració: Senars, de l1 al 23, i parells, del 6 al 24
Ubicació: Es va casar molt jove, però va quedar vidu al cap de poc temps i va decidir fer-se franciscà
La religió sempre ha estat present a la nostra societat. No és d’ara. Rememorar la vida i miracles, si n’hi ha hagut, d’un personatge associat a aquest món és un costum que no es pot quantificar en el temps, ja que és una conjuntura que s’ha convertit en rutina. Per regla general, s’inclouen a religiosos que han mort per la seva fe, màrtirs per la causa, i abnegats en la seva tasca basada en l’ajuda als altres i en humanitzar la vida dels feligresos que pateixen o passen penúries. També els que han anat a evangelitzar territoris llunyans.
En una d’aquestes accepcions està adjuntat Fra Bonaventura Gran, nascut a Riudoms el 24 de novembre de 1620 i mort a Roma l’11 de setembre de 1684. No va néixer ni morir a Terrassa, però si té un carrer amb el seu nom és perquè va passar durant un temps pel convent de Sant Francesc d’aquesta localitat.
Miquel Baptista Gran Peris va ser un franciscà que acabaria beat per part de l’Església catòlica, l’any 1906, sota el papat de Pius X. El cas és que es va casar jove, però va enviudar en poc temps i va decidir convertir-se en religiós. Va ingressar en el convent dels franciscans de Sant Miquel d’Escornalbou, terme que, actualment, es coneix com a Riudecanyes i pertany a la comarca del Baix Camp.
Canvi de nom
El 14 de juliol de 1641 va procedir al canvi de nom i va triar el de Bonaventura. Entre els seus destins hi ha poblacions com Móra d’Ebre, Figueres, la Bisbal d’Empordà i Terrassa, motiu pel qual se li va atorgar un carrer en el nomenclàtor. L’any 1658 el van enviar a Roma i allà es va encarregar de la fundació del Sant Retir, quatre convents situats a la província de la capital italiana. Fins a 1987, el carrer es deia Fray Gran, si bé a l’acta del decret s’escrivia, per error, que es passava a dir carrer de Fra Grau. L’any 1995, es va fer una prolongació d’aquesta via fins al carrer de Pi i Margall.