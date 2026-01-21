Un investigador de l'Eseiaat crea un sistema amb IA que calcula en tres minuts el balanç de CO2 de finques rurals

L’investigador Xavier Álvarez, professor de l’Eseiaat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha desenvolupat un sistema informàtic basat en intel·ligència artificial que permet calcular en només tres minuts el balanç de CO2 de finques agrícoles i forestals d’arreu del món.
L’aplicació, utilitzable tant en dispositius mòbils com en ordinadors, permet als agricultors conèixer de manera ràpida i precisa la diferència entre les emissions i l’absorció de CO2 de les seves explotacions. Aquesta informació els facilita l’accés al mercat internacional de crèdits de carboni i obre una nova via d’ingressos per al sector agrari.
El sistema s’emmarca en el projecte AGRIXELS, coordinat per l’IDEAI-UPC amb la col·laboració d’Agrotech-UPC i finançat pel Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública. El programari integra dades satel·litals de diferents bandes espectrals, informació climàtica i bases de dades de torres de flux de carboni, que permeten calcular amb precisió els fluxos de CO2.
A més de mostrar les emissions i absorcions al llarg de l’any, l’eina ofereix dades detallades sobre l’estat del sòl i permet relacionar el rendiment de la finca amb les condicions meteorològiques.
Segons Xavier Álvarez, el sistema “ofereix una eina objectiva per certificar la capacitat d’absorció de CO2 de les finques i accedir al mercat voluntari d’emissions”, amb preus que poden oscil·lar entre els 40 i els 100 euros per tona anual. El projecte ha despertat l’interès del gabinet científic del govern espanyol, que veu en aquesta aplicació un instrument clau per reforçar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic.