Un motorista mor en un accident de trànsit a la C-58 a Terrassa

Un home de 59 anys, veí de Terrassa, ha perdut la vida aquest dijous a la nit en un accident de trànsit a l’autopista C-58 al seu pas per la ciutat.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s’ha produït al punt quilomètric 19,2 al voltant de les 22 hores, quan un turisme i una motocicleta han topat per causes que encara s’investiguen. L’impacte ha provocat que el motorista, A.C.F., es desaquilibrés i caigués a la via. Com a conseqüència, ha mort al mateix lloc de l’accident.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 22.01 hores.
Fins al punt de l’accident s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Amb aquesta víctima, ja són 106 les persones que han mort enguany en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals facilitades per Trànsit.