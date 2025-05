"Un pas més per al somni col·lectiu de Sant Pere Nord"

Els tambors han tornat a sonar al barri de Sant Pere Nord. No per anar a una guerra, sinó per celebrar una victòria veïnal que cada vegada està més a prop de materialitzar-se. I és que aquest dissabte el local que s'ha construït just darrera del centre cívic President Macià ja inicia la seva activitat com a centre de la cultura del barri.

El nou edifici, júntament amb l'accés a l'institut-escola Feixes, formava part de la segona de tres fases per aconseguir que el districte 6 de Terrassa tingués un nou pulmó verd: el futur parc de la República. "Aquesta inauguració és un pas més cap al somni col·lectiu que ha compartit des de fa més de 25 anys el barri", ha assegurat el president de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, Emiliano Martínez, que ha afegit que el projecte "neix de la lluita veïnal" i de la "perseverància de moltes generacions".

L`espai l`utilitzaran sobretot els Diables de Sant Pere Nord, però també allotjarà altres activitats culturals del barri

Lluís Clotet

Els Diables de Sant Pere Nord, que seran els principals (encara que no únics) usuaris de l'espai, ja han proposat un nom per al local: Guspira. "Tota flama comença amb una espurna, amb una petita guspira, i aquest local és precisament això, l'inici d'alguna cosa més gran", ha defensat el president dels Diables, Erik González, que ha afirmat que el nou local serà "un espai on no s'imposi la cultura, sinó un lloc on es construeixi des de baix, des de la gent, des del barri".

El segon parc més gran de Terrassa

Amb la segona fase finalitzada, els esforços de l'Ajuntament s'enfoquen ara a la tercera i última, que ha de ser la que posi verd al que abans era poc més que un descampat ple de brutícia, rates i cotxes estacionats. Els treballs, que ja han començat, culminaran, segons les previsions, a mitjans del 2026, data en la que el parc de la República es convertirà en el segon espai verd més gran de la ciutat, només per sota de Vallparadís.

En total es destinaran més de 70 hectàrees de terreny al parc, que estarà dividit en diverses plataformes per salvar el desnivell de prop de 14 metres que hi ha entre la rambla de Francesc Macià i l'Avinguda de Béjar. A cada un dels nivells hi haurà diferents espais per dur a terme activitats, com camps de bàsquet urbà, jocs infantils novedosos i adaptats per a tot tipus de necessitats o espais d'exercici físic, entre d'altres. Els camins que s'hi faran per dins el parc busquen recuperar antigues traces que hi havia abans al barri de Sant Pere Nord per tal de conservar aquesta part de la seva història. A més, el parc tindrà la capacitat de recollir i emmagatzemar aigua de pluja en una bassa que es farà servir per al reg de la vegetació i reduir d'aquesta manera l'impacte sobre el sistema de proveïment d'aigua de la ciutat.

"El parc ha de ser un espai per conviure, per jugar, per compartir entre nosaltres i les següents generacions", ha assenyalat Emiliano Martínez, que ha afegit que la consecució d'aquest espai "és una oportunitat per recuperar el valor de les petites coses, per defensar el dret als espais verds comunitaris i segurs al sevei de tots".

La construcció de l`edifici forma part de la segona fase de materialització del parc de la República

Lluís Clotet

Mirar cap al futur

"Avui celebrem una fita, però també mirem endavant", ha afirmat el president de l'associació veïnal, que ha recordat als regidors presents que el barri té "projectes pendents que no poden esperar més". Martínez es refereix als diversos eqipaments municipals que també s'han de construir a les immediacions del futur parc, com CAP, una residència d'avis pública, una promoció d'habitatges assistencials, també per a persones grans, i un poliesportiu, així com la rehabilitació del centre de dia. "Parlem d'equipament essencials per a millorar la nostra qualitat de vida", ha apuntat.

L'execució d'alguns d'aquests nous edificis públics, com són el CAP i la residència, són competència de la Generalitat. "Sabem que molts d'aquests serveis no depenen només de l'Ajuntament, —ha admès Martínez— però sí és responsabilitat de totes les institucions democràtiques que es materialitzin, i nosaltres com a ciutadania no deixarem de reivindicar-los".

El president de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord també ha fet al·lusió a la multiculturalitat del barri: "Aquest barri represente el que som, un barri divers i ple de vida i cultures. Només cal pasejar per la rambla de Francesc Macià per entendre que som hereus dels 'altres catalans', con dirira Paco Candel". "Veïns i veïnes, fem nostre aquest parc, cudem-lo, fem-lo servir amb responsabilitat i amb esperit comunitari i gaudim-lo", ha conclòs.