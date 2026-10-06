Un projecte del CST per reduir la medicació inadequada en gent gran, finalista als Premis de Bones Pràctiques

Un projecte del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) per millorar l’atenció a les persones grans polimedicades ha estat reconegut als primers Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques (CBP) de La Unió. La iniciativa ‘Codi Medicament: reducció de fàrmacs inapropiats i visites a Urgències geriàtriques’ ha estat finalista en la categoria ‘Som talent emergent’, una de les tres modalitats dels guardons.
El projecte posa el focus en les persones grans que prenen diversos medicaments i aposta per una prescripció centrada en la persona, amb l’objectiu de millorar la seguretat i l’adequació dels tractaments farmacològics. La iniciativa està impulsada per professionals del Servei de Geriatria del CST i ha estat recollida pel doctor Santiago Castejón, metge adjunt del servei, en un acte celebrat al CaixaForum Barcelona.
Els premis han distingit nou iniciatives d’entre les 201 candidatures presentades per 49 entitats sanitàries i socials. En el cas del CST, el projecte ha estat inclòs en la categoria destinada a iniciatives liderades o impulsades per professionals joves.
Els guardons s’han lliurat en el marc de la setena jornada +Futur de La Unió, que ha reunit més de 350 professionals i directius del sector. La iniciativa forma part de la Comunitat de Bones Pràctiques, un projecte que busca identificar experiències que funcionen dins les organitzacions sanitàries i socials i facilitar que es puguin compartir i aplicar en altres entorns.
La Comunitat compta actualment amb més de 300 bones pràctiques i ofereix eines i espais d’intercanvi entre professionals i organitzacions. Els primers premis han volgut reconèixer precisament algunes d’aquestes experiències per la seva capacitat de millorar aspectes concrets de l’atenció sanitària.