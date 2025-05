Un “showcooking” vegà en mig de la Plaça Vella

Que Terrassa ha esdevingut un feu del veganisme a Catalunya és un fet consumat.

I és que l’Associació Vegana de Catalunya té una agrupació escialment activa a la ciutat, que els darrers anys ha organitzat el Vegan Fest al mes de setembre (però també altres esdeveniments com la gestió de la Taverna Obrera, durant la passada Fira Modernista).

I també a la primavera és el moment anual en el que organitzen les Jornades Gastronòmiques Veganes, de les quals es celebra una nova edició aquest dissabte, 24 de maig.

Serà amb una diada de carrer, amb la Plaça Vella com a epicentre. L’esdeveniment, consolidat com una cita anual de referència, celebra la riquesa i la diversitat de l’alimentació plant-based i els valors ètics del veganisme.

Durant tot el dia, els assistents podran trobar un mercat amb productes vegetals, una àmplia oferta gastronòmica, xerrades divulgatives, showcookings, música i un espai infantil de joc lliure perquè els més petits també en puguin gaudir.

De fet, la diada comptarà amb la participació de professionals com la nutricionista i dietista Sara Torra; la divulgadora i nutricionista Mª Pilar Ibern “Gavina”; els xefs vegans Jordi Moré i J. León; així com el relat inspirador de Núria Ovejero sobre com va superar un càncer de còlon i tumors desmoides.

A més, Irene Serra i Colleen O’Rourke de KoMuchAlma ens presentaran els beneficis de les begudes ancestrals.

Fideuà d’algues

A les 14 hores començarà la fideuà popular, elaborada amb algues ecològiques d’Algamar (venda de tiquets a l’estand de l’Associació Vegana de Catalunya).

Mentre que a les 18.30 hores tindrà lloc la presentació en primícia amb degustació dels nous productes de Wild Food.

La jornada finalitzarà amb estil gràcies a una sessió vibrant de DJ Huete.