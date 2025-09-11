Una Diada marcada pel compromís amb el català: "Ara més que mai cal defensar la llengua"

L’Onze de Setembre a Terrassa ha estat marcat aquest dijous pel compromís compartit amb la llengua catalana. El barri de Vallparadís ha acollit la commemoració de la Diada en un ambient festiu, plural i també reivindicatiu.
La tradicional ofrena floral, organitzada per l’Ajuntament i l’Associació de Veïns de Vallparadís, ha seguit el guió previst i ha reunit fins a 45 entitats de la ciutat. L’alcalde Jordi Ballart ha encapçalat l’acte davant l’escultura "Al Vent" d’Albert Novellón, acompanyat pels portaveus de Tot per Terrassa, Junts, PSC i Esquerra Republicana. PP i Vox no hi han assistit.
Entre senyeres i estelades, composicions florals de clavells, margalides, roses i flors silvestres, han desfilat partits polítics dins i fora del ple municipal, associacions de veïns i entitats culturals, socials i esportives. Comuns i Podem hi han exhibit cadascun una bandera palestina. També hi han participat la Cambra de Comerç de Terrassa, la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i la Coordinadora d’Entitats Andaluses. Aliança Catalana ha rebut xiulets del públic.
El to més institucional i polític l’ha posat el discurs de l’alcalde. Ballart ha subratllat la necessitat de defensar la llengua i la cultura catalanes “no només davant posicionaments ofensius i hostils, sinó també en un món de canvis, moviments demogràfics i fenòmens econòmics”. L’alcalde també ha remarcat la importància de garantir uns serveis públics de qualitat davant el creixement poblacional i de promoure “una reflexió justa sobre la fiscalitat, amb serenitat, transparència i joc net”. En el seu discurs, a més, ha advertit que “Terrassa no pot ser una illa en un món trasbalsat per guerres, violències, imperialismes i ideologies contràries als valors europeus i catalans”, en referència als conflictes a Ucraïna i Gaza.
El català a l'escola, element de cohesió
La llengua catalana ha estat el fil conductor de la jornada, marcada per la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la llei que la blinda a l’escola.
Després de l’Himne Nacional, Xavier Cardona, de Tot per Terrassa, ha afirmat davant els mitjans que "com a partit democràtic i moviment ciutadà, ens toca estar al costat dels valors democràtics que representa tota la catalanitat del nostre país". Per a Cardona, "nosaltres som hereus d’un model educatiu d’immersió lingüística i d’èxit en la convivència de dues llengües oficials, per això donem un suport del 100% al català i a la comunitat educativa que treballa per evitar que la llengua caigui en l’oblit. Ara més que mai cal defensar la llengua, i dies com avui en són un clar exemple".
Per la seva banda, la portaveu de Junts, Meritxell Lluís, ha expressat que "mentre alguns intenten aigualir el sentit de pertinença i els anhels del poble català, nosaltres reafirmem la voluntat de defensar tots els drets i llibertats dels catalans, i creiem que l’únic camí és la independència". Sobre la decisió judicial, ha dit que és "una nova ingerència en allò que és intocable, el fil conductor del país". Lluís ha exigit al govern d’Illa que actui "amb contundència i consens" per garantir que "el català segueixi sent la llengua vehicular" a les escoles, cosa que ha considerat el Pacte Nacional per la Llengua no assegurava.
Tot seguit, la portaveu del PSC, Eva Candela, s'ha mostrat satisfeta de la participació a l'acte i ha defensat que “el català no ha de ser una arma política, sinó un element que tots hem de defensar. Per això, el president Illa ja ha declarat que recorrerà aquesta sentència i esperem que quan arribi la resolució sigui favorable”, ha dit. Candela ha afegit que "el que hem de fer és treballar tots cada dia per la llengua catalana i defensar l’escola catalana que és la de tothom”. "El partit socialista hi creu fermament en l'escola catalana", ha reiterat.
Ona Martínez, portaveu d'Esquerra, ha reivindicat que la Diada és "un exemple de resistència i futur com a poble d'acollida i oportunitats". També ha destacat la importància d'actuar units, superant "diferències ideològiques per defensar la llengua catalana, clau en el projecte de país i ciutat". Sobre la sentència contra el decret del català a l'escola, Martínez la ha qualificat de "vergonyosa" i ha reclamat al govern de la Generalitat que "la recorri i doni suport a mestres i escoles per garantir la immersió linguística perquè aquesta és garantia d'igualtat d'oportunitats". Finalment, ha assenyalat que "com a ciutat, ens toca reaccionar units i amb la diversitat que som a Terrassa".