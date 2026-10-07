Una nova cara per a la plaça de l’Aigua?

Si heu passat darrerament per la plaça de l’Aigua haureu observat que la plaça no té aigua. La font ornamental es troba actualment buida arran d’uns treballs de manteniment que, més enllà de les actuacions sobre la mateixa instal·lació, han obert la porta a un possible canvi a l’entorn: l’Ajuntament està estudiant substituir la gespa que envolta la font per una planta tapissant de molt baixa alçada.
La proposta, expliquen des del consistori, busca mantenir visualment una cobertura verda similar a la de la gespa, però amb unes necessitats de manteniment considerablement menors. La nova planta no requeriria sega regular com la d’ara, i només caldria fer un manteniment periòdic de les vores.
El canvi també respon a una qüestió pràctica. Les restes vegetals generades actualment per la sega acaben sovint al vas de la font, fet que contribueix a embrutar-lo i dificulta les tasques de manteniment. De fet, les tasques actuals tenen a veure amb aquest aspecte. Amb una planta tapissant es pretén reduir aquesta aportació de restes i facilitar el manteniment tant de la font com dels seus sistemes.
De moment, però, es tracta d’una possibilitat que s’està estudiant i no d’un canvi ferm. Mentrestant, la font es troba en procés de neteja del fons del vas i del filtre de la bomba, així com la pintura de l’aleta i la instal·lació de nous focus de colors. Aquests últims substituiran els actuals, que presenten un funcionament deficient i registren incidències freqüents.
Aquest estudi podria canviar la cara de la plaça i, de retruc, reduir les tasques de manteniment associades a la zona verda.