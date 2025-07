Veïns del Roc Blanc denuncien una cacera de senglars al barri: "És innecessari"

Els residents del barri del Roc Blanc han pogut sentir trets el matí de dissabte a causa d'una actuació contra un grup de porcs senglars que s'havien colat al parc de la Desinfecció durant la matinada. Al voltant de les 9 del matí, una partida d'agents forestals han estat abatent els animals dins el parc, que ha mantingut els accessos i les zones adjacents tancades per evitar ferir vianants i animals de companyia per accident. En total, els guardes forestals han mort 2 senglars adults i 3 cries.

Aquesta actuació, però, ha generat crítiques entre alguns veïns de la zona més propera al parc. "Ha estat una hora d'angoixa per als animals, però també per nosaltres, que els hem vist dessagnant-se i patir en directe des dels nostres balcons", ha explicat al Diari de Terrassa una veïna del barri. Segons aquesta persona, els residents no han rebut cap avís abans que comencés la cacera sobre que s'efectuaria una acció d'aquestes característiques tan a prop de casa seva i els ha agafat per sorpresa sentir trets al carrer.

Els veïns de la zona més propera al parc no han estat informats de la cacera

Cedida

Un grup de veïns i veïnes han comunicat als agents rurals la seva disconformitat amb el seu modus operandi, però els han dit que ells només seguien el protocol d'actuació. "Ens han dit que aquests animals no han d'estar a la ciutat i que són una plaga" ha explicat la veïna del Roc Blanc, que ha afegit que, tot i que sí que poden ser problemàtics, en aquest cas "no estaven fent mal a ningú, només fugien perquè estaven espantats".

Uns protocols menys letals

Ha remarcat que hi havia alternatives per fer fora als animals sense matar-los: "Els podrien haver sedat i retornat al bosc", ha proposat la veïna, ja que "estaven en un espai tancat" i els agents "tenien tot el temps del món" per utilitzar alternatives no letals. Per això, perquè li semblen mesures "inhumanes", ha demanat una revisió de la manera d'actuar davant els incidents provocats per senglars a les ciutats. "Entenc que si hagués passat una carretera sí que s'ha d'actuar ràpidament perquè hi ha perill, però en aquest cas no era necessari", ha insistit.

Segons la veïna, aquesta ha estat la primera vegada des que resideix a la zona, ara fa cinc anys, que hi ha hagut problemes amb senglars a la zona.