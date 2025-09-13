VÍDEO | Un simulacre per practicar com actuar davant un accident de trànsit

En qualsevol moment algú pot tenir la mala sort de patir un accident de trànsit i, per reduir al màxim les conseqüències negatives que aquest incident pot tenir en la vida de les persones implicades, és important que els encarregats d'actuar d'emergència en aquestes situacions tinguin molt clar quins procediments han de seguir. Amb aquest objectiu, la policia municipal de Terrassa, conjuntament amb la Creu Roja i el Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) han dut a terme el matí de dissabte un simulacre d'accident viari al segment de l'avinguda de Béjar comprès entre l'avinguda Parlament i el carrer de l'Estatut.
S'ha buscat el màxim de realisme possible, i la pluja, tot i que en un primer moment ha fet perillar l'operació, també l'ha donat un toc més realista a la situació. S'ha col·locat un cotxe de cara a un arbre de l'avinguda, recreant un sinistre, s'han repartit algunes peces del vehicle per la calçada i també hi havia un patinet elèctric trencat. A més, un grup de figurants voluntaris de la Creu Roja ha interpretat el paper d'accidentats i de testimonis. "Ha hagut una col·lisió entre un vehicle de mobilitat personal i un turisme. Al vehicle de mobilitat personal hi viatjaven dues persones; el conductor ha resultat mort i l'acompanyant ha estat ferida greu. Al turisme hi havia quatre persones; el conductor es trobava sota els efectes de l'alcohol, la copilot ha patit lesions a la columna i a les cames i esl passatgers del darrera han resultat il·lesos", ha detallat als mitjans el sotsinspector de la divisió de mobilitat i seguretat viària de la policia municipal, Jordi Marín. Tot aquest desplegament ha fet que més d'un vianant que s'ha trobat l'escena per casualitat, hagi pensat en un primer moment que hi era davant d'un accident de veritat.
El simulacre ha començat amb l'arribada a l'escenari d'algunes unitats motoritzades de la policia local, que han hagut de desencallar un embolic de trànsit per deixar via lliure per a les ambulàncies, alhora que han atès com han pogut a les víctimes. Una vegada han arribat els serveis d'emergències, han estat els paramèdics els encarregats de valorar les lesions de les persones accidentades i de dur a terme els auxilis que necessitessin, mentre els agents de policia gestionaven el trànsit i els curiosos. Finalment, ha estat el torn de recopilar proves, declaracions i dades per posteriorment poder fer un informe dels fets.
Practicar per al moment de la veritat
"L'objectiu d'aquest simulacre és, a part de posar en pràctica els nostres protocols d'actuació, millorar la coordinació entre els diferents serveis d'emergència que hi intervenen en un sinistre viari", ha explicat Marín. Tot això, ha ressaltat el sotsinspector, per "millorar el servei a la ciutadania" en uns moments on la ràpida, però sobretot correcta, actuació dels diversos cossos d'emergència poden marcar la diferència entre la vida i la mort de les persones implicades. El policia ha afirmat que "per sort tenim pocs sinistres viaris d'aquesta entitat a Terrassa".
"Com sempre, hi ha coses a millorar", ha reconegut Jordi Marín i, encara que ha fet una valoració "positiva" del resultat de la prova, ha remarcat que mantenen una "actitud constant de millora". De fet, diversos agents i professionals dels diversos cossos d'emergència anàven anotant aspectes on l'actuació podria haver estat més correcta. "Si no entrenem i no mecanitzem els nostres procediments d'actuació, la resposta no serà tot lo desitjable possible", ha sentenciat Marín.