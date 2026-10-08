Vols muntar una parada de castanyes? Obert el termini per a entitats i escoles

L'Ajuntament de Terrassa ha obert el període perquè entitats sense ànim de lucre, centres educatius i grups d'estudiants sol·licitin les autoritzacions per instal·lar parades temporals desmuntables destinades exclusivament a la venda de castanyes i moniatos amb motiu de la celebració de la Castanyada i Tots Sants. Les peticions es podran presentar fins al pròxim 21 d'octubre i la tramitació s'ha de fer a través de la seu electrònica municipal.
El servei de Via Pública especifica que el permís va adreçat a entitats cíviques, socials i culturals amb seu a la ciutat que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes. També hi tenen accés els centres educatius terrassencs, les seves associacions de famílies i els grups d'estudiants que estiguin acreditats per la mateixa escola o per l'AFA.
Enguany, el període autoritzat per a la venda al carrer anirà des del 24 d'octubre fins al diumenge primer de novembre. Els sol·licitants podran triar si munten la parada un sol dia o bé durant diverses jornades dins d'aquesta franja temporal. Les condicions per a la instal·lació, que inclouen la ubicació, les dimensions i els criteris d'adjudicació, estan recollides en les bases reguladores anuals de caràcter preceptiu, motiu pel qual és imprescindible consultar-les per complir amb els requisits. D'altra banda, el consistori recorda que els venedors professionals de castanyes tenen el seu propi procediment d'autorització diferenciat.
Una tradició molt arrelada
El muntatge d'aquests punts de venda és una activitat clàssica per finançar projectes de final de curs d'escoles o activitats d'associacions durant la tardor. Durant la campanya de la Castanyada de l'any passat, es van arribar a instal·lar a la ciutat fins a 48 parades temporals desmuntables gestionades per diverses entitats locals.