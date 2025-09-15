El periodista i presentador terrassenc Xavi Coral ha dedicat un missatge ple d’ironia i complicitat al seu company de cadena Ramon Pellicer, que aquest cap de setmana s’ha acomiadat dels Telenotícies de TV3 després de 23 anys de trajectòria ininterrompuda en els informatius de la televisió pública catalana.
“Avui el Ramon Pellicer ha fet l’últim TN. Tota una institució a TV3. I el punyetero es conserva millor que nosaltres. Fins a la pròxima, company!!!”, ha escrit Coral a les seves xarxes socials, acompanyant el text d’un parell de fotografies compartides amb en Pellicer. El to informal del missatge reflecteix l’amistat i la llarga relació professional entre tots dos presentadors, que han coincidit durant dècades a la cadena.
Pellicer, de 64 anys, va acomiadar-se de l’audiència diumenge a la nit, visiblement emocionat, després de la darrera emissió del TN cap de setmana. “Sou una audiència envejable que ens ha estimulat tot aquest temps per oferir-vos el millor que hem sabut fer”, va afirmar, abans d’afegir que ara assumirà “altres responsabilitats” dins de TV3.
El periodista barceloní deixa enrere una etapa de gairebé un quart de segle vinculat als Telenotícies —els darrers 12 anys al capdavant de l’edició de caps de setmana— al costat de la seva companya d’informatius, Cristina Riba, i d’Artur Peguera a esports.
Com queda el TN?
La seva sortida coincideix amb una remodelació de l’oferta informativa de 3Cat. A partir del pròxim cap de setmana, Raquel Sans presentarà el TN nit de divendres a diumenge, mentre que Joan Raventós i Júlia López s’incorporaran a les edicions del migdia. El concepte “TN cap de setmana”, però, desapareixerà de la graella.
Amb el comiat de Pellicer, TV3 posa punt i a part a una de les figures més reconegudes i veteranes dels seus informatius, un buit que companys com Xavi Coral no han volgut deixar passar sense dedicar-li unes paraules de complicitat i reconeixement.