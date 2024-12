El Vallès reclama els intercanviadors promesos entre Rodalies i FGC

La connexió ferroviària a l’entorn metropolità de Barcelona parteix d’una radialitat amb la capital que fa que la mobilitat entre les capitals del Vallès Occidental i la de l’Oriental requereixi un temps sovint inexistent. Una de les solucions que el territori ha plantejat de manera reiterada és la creació de dos intercanviadors a Sant Cugat del Vallès, on conflueixen la línia R8 de Rodalies (Martorell-Granollers) amb les línies de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que connecten Barcelona amb Terrassa (S1) i Sabadell (S2). Tot i que el projecte ja tenia pressupost l’any 2023, no s’ha avançat al respecte, fet que impedeix que la xarxa de trens no capti un gran potencial de viatgers per reduir la mobilitat en transport privat.

Les dues línies d’FGC coincideixen amb la de Rodalies a l’altura de Sant Cugat del Vallès, un fet que obre la possibilitat de fer una connexió ferroviària a través d’una estació amb intercanviador a cada intersecció. A la línia S1, la parada de l’Hospital General de Catalunya es troba a escassos metres de la cruïlla de les vies, però la de Rodalies es troba força lluny, ja en el terme municipal de Rubí.

Amb la línia S2 hi ha més facilitats. L’estació de Volpelleres (S2) és jove –es va inaugurar l’any 2010 –, i ja es va projectar pensant a fer-la coincidir amb el punt de creuament de la línia de Rodalies, facilitant la creació d’una única estació amb accés als dos serveis. L’actual estació de Sant Cugat a l’R8 es troba allunyada del punt, un quilòmetre al nord.

L’entitat Fem Vallès és una de les que més insistència ha posat en la necessitat d’interconnectar la xarxa. “Portem demanant-ho fa 12 anys, vam aconseguir el 2023 que els pressupostos generals de l’Estat ho recollissin, però no ha passat res més”, denuncia Manel Larrosa, membre del col·lectiu.

En aquest sentit, assenyala que no s’ha subscrit un conveni entre el Ministeri i la Generalitat per tirar endavant l’obra “Caldria que ja tinguéssim un avantprojecte per començar a treballar, però no s’ha fet ni se sap qui ho farà”, afegeix, tot considerant que caldria que ho assumís FGC, donat que ja té les estacions on toca.

Larrosa destaca que és una “obra senzilla”, i que ja hi ha experiències en què Adif no ha desenvolupat el projecte de noves estacions, com el cas de la de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), que va assumir Renfe. “No fa falta un gran estudi informatiu, és urgent que es faci aquest projecte, perquè és la inversió ferroviària de tot Catalunya més rendible”, afegeix.

Trencar la radialitat

El territori considera que cal aprofitar la línia R8 de Rodalies per vertebrar el territori sense haver de passar per Barcelona. “Hem de trencar el concepte de mobilitat radial cap a la capital, és bàsic que hi hagi el màxim d’intercanviadors possibles”, reclama el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés.

L’aposta passa per connectar un traçat que va de Martorell a Granollers, des del Baix Llobregat fins al Vallès Oriental, passant per l’Occidental, una línia que fins i tot té una parada fantasma just a sota d’un dels principals centres comercials vallesans, el Baricentro (Barberà del Vallès), i que mai ha entrat en funcionament.

“Volem que hi hagi una clara definició de l’enllaç amb la S1 i també amb la S2, per nosaltres és bàsica aquesta connexió dels FGC amb Rodalies, que permetria reforçar aquesta mobilitat amb tots els polígons industrials i d’activitat econòmica de la nostra comarca”, afegeix Garcés.

També ho reclama l’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, que ho veu com una actuació “absolutament necessària” per millorar la connectivitat interna del municipi, però també amb les localitats veïnes, com Rubí o Cerdanyola.

El Vallès reclama els intercanviadors promesos entre Rodalies i FGC