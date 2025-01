Viladecavalls demana tancar les vies del ferrocarril

L’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, ha demanat tancar les vies del ferrocarril al seu pas pel municipi i incrementar la freqüència de pas dels trens de la línia R4. Així ho ha fet aquest dimecres en una reunió amb el director general de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, i el regidor de Mobilitat, Marc González.

La trobada també ha comptat amb una visita sobre el terreny i ha conclòs amb un compromís per part de Rodalies de coordinar-se amb Adif i valorar les mesures concretes a establir, a més d’altres mesures dissuasives perquè la zona no sigui utilitzada com a zona de passeig.

La petició de l’alcaldessa és una mesura llargament reivindicada pel municipi, per garantir la seguretat dels vianants. De fet, actualment, hi ha diversos trams on no hi ha cap tanca que separi la vorera de les vies del tren, i des de l’Ajuntament manifesten que això “suposa un perill per la ciutadania”. El darrer atropellament mortal es va produir el 30 d’octubre del 2023 entre les estacions de Terrassa Nord i Sant Miquel de Guanteres – Viladecavalls, quan la circulació de trens va quedar interrompuda durant més de tres hores.