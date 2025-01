El CST dotarà Castellbisbal amb un grup terapèutic d’estimulació cognitiva

El Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí del Consorci Sanitari de Terrassa ha iniciat, durant l’any 2024, un pla de millora de l’accessibilitat per a la població de Castellbisbal, en col·laboració amb el seu Ajuntament. Així aquest mes de gener s’iniciarà un grup terapèutic d’estimulació cognitiva, per tal que els pacients en salut mental de Castellbisbal no és vegin obligats a desplaçar-se a Rubí per tal de fer el tractament. El grup d’estimulació cognitiva tindrà lloc els dimecres a les 12.30h a la sala d’actes de l’Ajuntament de Castellbisbal (Avinguda Pau Casals, 9), i treballarà el manteniment i la millora de les capacitats cognitives superiors. Aquesta nova acció s’afegeix a la intervenció setmanal que ja es realitzava d’atenció individualitzada per diferents professionals del servei a les instal·lacions del CAP Doctor Joan Planas del CST.

El pla de millora de l’accessibilitat per a la població de Castellbisbal s’espera que estigui enllestit en un parell d’anys i es preveu iniciar una atenció individualitzada a pacients ja atesos a SRC per facilitar intervenció a prop del domicili, així com iniciar coordinacions amb equips de salut mental del territori per divulgació del projecte i posterior acollida de derivacions de nous pacients amb necessitats de rehabilitació. Si tot evoluciona com està previst en un futur es preveu augmentar l’oferta assistencial a Castellbisbal explorant necessitats d’atenció per part de l’equip professional de rehabilitació i augmentar l’atenció individual un cop a la setmana (referents de psicologia i teràpia ocupacional sumant desplaçament de Treball social).

